خريشة: اقتحام بن غفير للأقصى يؤكد أننا مقبلون على مزيد من التطرف

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن اقتحام وزير حكومة الاحتلال المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء، يشير إلى أننا مقبلون على مزيد من التطرف.وأوضح خريشة أن "اقتحام بن غفير للأقصى شكل حالة من الصدمة والحزن لكل الفلسطينيين"، مضيفاً أن هذا الاقتحام يدلل أن حكومة الاحتلال ملتزمة بالبرنامج الانتخابي الذي طرحته قبل الانتخابات تجاه المسجد الأقصى.وذكر أن " تهديدات المقاومة كانت مهمة لمنع تمادي الاحتلال"، مشدداً على أن "موقف المقاومة وتهديداتها في محلها ومكانها".وأردف خريشة قائلاً: " التطرف سيزيد من عمر حكومة نتنياهو اليمينية التي تدعم وتشجع المستوطنين"، معتقداً أن المجتمع الإسرائيلي مقبل نحو المزيد من التطرف.