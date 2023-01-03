تحالف "غزة هاشم" ينظم لقاءً تشاورياً حول انتخابات الغرفة التجارية

رام الله - دنيا الوطننظَّم تحالف "غزّة هاشم" لقاءً تشاورياً حول انتخابات الغرفة التجارية بغزّة، بحضور مرشحين التحالف، وأعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزّة من عدة قطاعات تجارية وصناعية.وقدَّم التحالف برنامجه الانتخابي القائم على أربع مرتكزات أساسية تمثلت في البنية التحتية الاقتصادية من خلال الأنظمة والإمكانيات التي تجعل النشاط التجاري والزراعي ممكناً، إلى جانب تعزيز مكانة الغرفة التجارية محلياً داخل الأراضي الفلسطينية، إضافةً إلى تعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، وكذلك الدفاع عن مصالح الأعضاء وحقوقهم.كما شمل البرنامج الانتخابي خطوات تحقيق المرتكزات التي يقوم عليها، من خلال أهداف عملية واضحة وقابلة للتطبيق يسعى التحالف لتحقيقها في سبيل استنهاض الغرفة التجارية وتفعيل مكانتها ودورها في خدمة مصالح الأعضاء والحفاظ على حقوقهم وتطوير أعمالهم.وقال التحالف إنّه سيعقد سلسلة لقاءات مع أعضاء الهيئة العامة من قطاعات أخرى، لعرض برنامجه الانتخابي ومناقشة المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاعات التجارية والصناعية ووضعها على سلم أوليات التحالف في سبيل تقديم الحلول المناسبة لها.كما عبّر التحالف عن شكره للحضور، مُؤكّداً على أهمية إشراك أعضاء الهيئة العامة في رسم السياسات ووضع الرؤية الاستراتيجية للمرحلة القادمة.ويضم تحالف "غزّة هاشم" نخبة من رجال الأعمال المخلصين من أصحاب الخبرة والكفاءة من قطاعات اقتصادية مختلفة، ضمن برنامج انتخابي موحد.