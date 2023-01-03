صبري: اقتحام بن غفير للأقصى غدر وجريمة بتواطؤ من حكومة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، على أن ما قام به وزير الأمن القومي للاحتلال ايتمار بن غفير" من اقتحام للمسجد الأقصى هو غدر وجريمة.وقال صبري، اليوم الثلاثاء، إن اقتحام بن غفير للأقصى يؤكد أن كل حكومة الاحتلال شريكة بالجريمة.وأكد أن حكومة الاحتلال تحاول السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، لضرب السيادة العربية والإسلامية والوصاية الأردنية عليه.واقتحم وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بحماية المئات من جنود وشرطة الاحتلال.ويعد هذا الاقتحام الأول لـ"بن غفير"، منذ توليه منصبه الجديد كوزير إسرائيلي، حيث أعلن قبل يومين عن نيته اقتحام المسجد الأقصى المبارك يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، وسط تهديدات فلسطينية من "إشعال المنطقة وسحبها إلى الخطر".