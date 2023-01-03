هيئة الأسرى تدعو شعبنا وأحرار العالم للتغريد خلال استقبال الأسير كريم يونس

رام الله - دنيا الوطندعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، كافة "أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة والشتات، وكل أحرار العالم، التغريد على كافة مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخامس من كانون أول/ يناير الجاري، ابتهاجًا وترحيبًا بحرية الأسطورة كريم يونس، بعد أربعين عامًا في سجون ومعتقلات الاحتلال".وقالت الهيئة في بيانٍ لها: "بعد غدٍ الخميس، على كل شرفاء الأرض أن يرفعوا القبعة لكريم، الذي احترقت سنوات عمره في سبيل الحرية والعدالة ورفض الظلم والقهر والاحتلال، ولم يبخل على الوطن المقدس وشعبه، فقاوم وطورد واعتقل وعاد الينا بعد أربعة عقود حرًا شامخًا صلبًا".وتابعت الهيئة: "ونحن في عصر الانفجار الالكتروني وسطوة مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ أقل الواجب أن نغرّد من أجل كريم في يوم حريته، ليكون هذا اليوم العظيم، يوم الاستفتاء على قضية فلسطين وأسراها ومعتقليها، نفرح لكريم وننشد له ولأسرانا وماجداتنا في معتقلات الظلم والقهر".ولفتت الهيئة، إلى أنّها "ستقود حملة مليون تغريدة، في يوم استقبال عميد الأسرى وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح القائد العظيم كريم يونس، وسيبدأ التغريد مع الدقيقة الأولى من فجر يوم الخامس من يناير يوم حرية الأسير البطل كريم يونس".