مركز بيلر بلندن يندد باقتحام بن غفير للأقصى

رام الله - دنيا الوطنندد مركز "بيلر" لإدارة الأزمات اقتحام الوزير الإسرائيلي ايتمار بن غفير المسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء، حيث أعتبر المركز هذا الاقتحام هو استفزاز لمشاعر المسلمين وهو يصب في اتجاه التصعيد والعنف.كما أشار المركز الى ان هذه الاقتحامات تؤجج الحرب الدينية بين الأطراف.ودعا المركز الى ضرورة وضع حد لمثل هذه الاستفزازات والى تجريم من يقوم بها مطالبا الجهات الدولية بفرض عقوبات على الشخصيات التوتيرية التي تهدد استمرار الهدوء وتعرض المنطقة الى التصعيد والعنف وردات الفعل.