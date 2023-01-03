شؤون فلسطينية

طالع قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته الأسبوعية في رام الله

طالع قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته الأسبوعية في رام الله
جانب من الاجتماع الحكومي
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اعتماد الإطار العام الجديد لإدارة ومتابعة القضايا والقرارات الحكومية الصادرة عن جلسات المجلس، بما يضمن مزيدا من التركيز على الأولويات التنموية التي تستجيب لاحتياجات المواطنين.

كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تكليف الوزراء بتحضير الوثائق لمشاريع تنموية ممولة من البنك الإسلامي للتنمية.

واعتمد الإحالة النهائية لعدد من المشاريع الإنشائية في القدس ورام الله ونابلس، ونظام نظام السلطات التنفيذية المشرفة على المؤسسات المالية، وبطاقات الوصف الوظيفي لعدد من الوزارات.

وأحال مجلس الوزراء عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص، وقرر إعادة تشكيل هيئة الأوراق المالية.

وكان رئيس الوزراء أكد في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الـ188، أن اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم يشكل تحديا خطيرا لمشاعر جميع أبناء شعبنا الفلسطيني.

ودعا أبناء شعبنا الذين أحبطوا مؤامرة البوابات الى التصدي لمثل هذه الاقتحامات، التي تستهدف جعل المسجد الأقصى معبدا يهوديا، ما يشكل انتهاكا لكل الأعراف، والقيم، والاتفاقيات، والقوانين الدولية، وتعهدات إسرائيل للرئيس الأميركي.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على عدوانها بحق مدننا، وبلداتنا، وقرانا، ومخيماتنا، وما يرافق تلك الاقتحامات من عمليات قتل، وهدم، واعتقال، والتي كان آخرها فجر اليوم باستشهاد الطفل آدم عياد، وفجر أمس الشهيدين الشابين محمد حوشية، وفؤاد عابد، إضافة لعشرات الإصابات، وتفجير ثلاثة منازل، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف شعبنا.

وشدد على أن شعبنا لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع، حتى نيل حقوقه بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وسيتصدى بكل قوة لهذه السياسات والإجراءات العنصرية، وسنتابع جرائم الاحتلال في المنصات والمحاكم الدولية.

وعلى صعيد آخر، رحب مجلس الوزراء بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب دولة فلسطين الحصول على فتوى قانونية، ورأي استشاري حول طبيعة الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد.

واعتبر هذا القرار هزيمة جديدة للاحتلال ومن يقف معه، ويدعمه بكل الوسائل غير القانونية، التي تناقض القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وعبر عن شكره للدول التي أيدت هذا القرار التاريخي، وطالبت الدول التي وقفت ضده بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، وتصحيح موقفها الأخلاقي والقانوني، والانتصار للحق والقانون ومبادئ السلم والعدل الدوليين، وعدم توفير غطاء لجرائم الاحتلال وحماية إسرائيل في المساءلة.

وعلى صعيد الشأن الداخلي، رحب مجلس الوزراء بدعوة الرئيس محمود عباس إلى حوار وطني فلسطيني سياسي شامل، من أجل تعزيز وحدة الصف الوطني الفلسطيني، والتصدي لمخططات حكومة الاحتلال العنصرية والمتطرفة.

وقال: "علينا جميعا تحمّل المسؤولية الوطنية على طريق إنهاء الانقسام، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال".

وحول رفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقيمة ضريبة المغادرة للمسافر الفلسطيني عبر معبر الكرامة مع بداية العام الجديد، عقب رئيس الوزراء بقوله: هذا الإجراء الأحادي الجانب، يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة.

ونوه إلى أن إسرائيل تحول كامل هذه الضريبة لخزينتها، وليس للحكومة الفلسطينية، ومنذ عدة سنوات لم تحول هذه المستحقات من هذه الرسوم التي رفعتها بشكل مطرد.

وبهذا الصدد، طالب دولة الاحتلال بالإفراج عن جميع أموالنا المحتجزة لديها، ومنها رسوم المغادرة، وحال الإفراج عنها، فهي كفيلة بالمساعدة في حلّ أزمتنا المالية المتراكمة، بسبب اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية، وغير القانونية، والتي بلغت عام 2022 فقط 2,400 مليار شيقل بزيادة تصل إلى 300 مليون شيقل عن عام 2021.

أخبار ذات صلة

تعقيب واشنطن على اقتحام بن غفير للأقصى

تعقيب واشنطن على اقتحام بن غفير للأقصى

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد أشرف هلسة غداً الأربعاء

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد أشرف هلسة غداً الأربعاء

بعد الإدانات الواسعة لاقتحام بن غفير.. تأجيل زيارة نتنياهو للإمارات

بعد الإدانات الواسعة لاقتحام بن غفير.. تأجيل زيارة نتنياهو للإمارات

توصية بمغادرة أوسلو وخطاب حل الدولتين وتصعيد المقاومة

توصية بمغادرة أوسلو وخطاب حل الدولتين وتصعيد المقاومة

عورتاني يلتقي بلديتي رام الله والشيوخ لبحث قضايا تهم التعليم

عورتاني يلتقي بلديتي رام الله والشيوخ لبحث قضايا تهم التعليم

قوات الاحتلال تهدم 5 منازل مأهولة في بلدة يطا جنوب الخليل

قوات الاحتلال تهدم 5 منازل مأهولة في بلدة يطا جنوب الخليل

الاتحاد الأوروبي: يجب وقف الاستفزازات والحفاظ عل الوضع القائم بالمقدسات

الاتحاد الأوروبي: يجب وقف الاستفزازات والحفاظ عل الوضع القائم بالمقدسات

الخارجية التركية تدين اقتحام بن غفير وتدعو إسرائيل لمنع الاستفزازات

الخارجية التركية تدين اقتحام بن غفير وتدعو إسرائيل لمنع الاستفزازات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صبري: اقتحام بن غفير للأقصى غدر وجريمة بتواطؤ من حكومة الاحتلال

صبري: اقتحام بن غفير للأقصى غدر وجريمة بتواطؤ من حكومة الاحتلال

هيئة الأسرى تدعو شعبنا وأحرار العالم للتغريد خلال استقبال الأسير كريم يونس

هيئة الأسرى تدعو شعبنا وأحرار العالم للتغريد خلال استقبال الأسير كريم يونس

هيئة الأسرى: أكثر من 40 أسيرا يتواجدون حاليا في مركز توقيف عتصيون

هيئة الأسرى: أكثر من 40 أسيرا يتواجدون حاليا في مركز توقيف عتصيون

مركز بيلر بلندن يندد باقتحام بن غفير للأقصى

مركز بيلر بلندن يندد باقتحام بن غفير للأقصى

توصية بمغادرة أوسلو وخطاب حل الدولتين وتصعيد المقاومة

توصية بمغادرة أوسلو وخطاب حل الدولتين وتصعيد المقاومة

عورتاني يلتقي بلديتي رام الله والشيوخ لبحث قضايا تهم التعليم

عورتاني يلتقي بلديتي رام الله والشيوخ لبحث قضايا تهم التعليم

قوات الاحتلال تهدم 5 منازل مأهولة في بلدة يطا جنوب الخليل

قوات الاحتلال تهدم 5 منازل مأهولة في بلدة يطا جنوب الخليل

الخارجية التركية تدين اقتحام بن غفير وتدعو إسرائيل لمنع الاستفزازات

الخارجية التركية تدين اقتحام بن غفير وتدعو إسرائيل لمنع الاستفزازات

منوعات

ناقد فني يكشف عن مشروع لم يكتمل ليحيى الفخراني

ناقد فني يكشف عن مشروع لم يكتمل ليحيى الفخراني

أمُنيات نادية الجُندي لعام 2023

أمُنيات نادية الجُندي لعام 2023

أمينة خليل تعيش حالة من النشاط الفني… تعرف على التفاصيل

أمينة خليل تعيش حالة من النشاط الفني… تعرف على التفاصيل

بسبب الثلوج.. نجم عالمي في المستشفى بحالة حرجة

بسبب الثلوج.. نجم عالمي في المستشفى بحالة حرجة

اعتقال ملكة جمال عربية بتهمة حيازة مخدرات... إليكم التفاصيل

اعتقال ملكة جمال عربية بتهمة حيازة مخدرات... إليكم التفاصيل

شاهد.. نجمة عربية تشتكي من ظلم طليقها الفنان وتطالب بإنصاف طفلها

شاهد.. نجمة عربية تشتكي من ظلم طليقها الفنان وتطالب بإنصاف طفلها

بالفيديو والصور.. نور إيهاب تحتفل رسمياً بخطوبتها

بالفيديو والصور.. نور إيهاب تحتفل رسمياً بخطوبتها

شاهد.. فيفي عبده تكشف سبب طلبها الطلاق

شاهد.. فيفي عبده تكشف سبب طلبها الطلاق

أحلام تروّج لألبومها الجديد بطريقة مميّزة ومفاجأة خاصة

أحلام تروّج لألبومها الجديد بطريقة مميّزة ومفاجأة خاصة

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

عربي

السعودية: ندين الممارسات الاستفزازية لأحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات الأقصى

السعودية: ندين الممارسات الاستفزازية لأحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات الأقصى

مصر: نأسف لاقتحام مسؤول إسرائيلي الأقصى ونؤكد رفضنا لأية إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي

مصر: نأسف لاقتحام مسؤول إسرائيلي الأقصى ونؤكد رفضنا لأية إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي

&quot;الخارجية الأردنية&quot;: اقتحام بن غفير خطوة استفزازية مدانة وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي

"الخارجية الأردنية": اقتحام بن غفير خطوة استفزازية مدانة وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي

حميدتي يغلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى لهذا السبب

حميدتي يغلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى لهذا السبب