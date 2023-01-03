تعقيب واشنطن على اقتحام بن غفير للأقصى

رام الله - دنيا الوطنعقب مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك.وقال المجلس الأميركي في بيان له، إن "واشنطن تؤيد بقوة الحفاظ على الوضع القائم مع احترام المواقع المقدسة في القدس".وشدد على أن أي تحرك أحادي سيقوض الوضع القائم للمواقع المقدسة في مدينة القدس غير مقبول.يشار إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.