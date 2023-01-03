الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد أشرف هلسة غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم غداً الأربعاء استلام جثمان الشهيد أشرف هلسة.وقالت الهيئة انه "وضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم استلام جثمان الشهيد أشرف حسن هلسة من بلدة السواحرة بمحافظة القدس صباح غد الاربعاء عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، من قبل طواقم الهيئة والهلال الاحمر الفلسطيني وذوي الشهيد".وأوضحت أن الشهيد أشرف هلسة استشهد برصاص الاحتلال بتاريخ 2020-08-17.