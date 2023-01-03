بعد الإدانات الواسعة لاقتحام بن غفير.. تأجيل زيارة نتنياهو للإمارات

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل زيارته للإمارات المقررة الأسبوع المقبل.وقالت (القناة 13) الإسرائيلية، إنه بعد الإدانات الواسعة من مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن لاقتحام بن غفير للمسجد الأقصى صباح اليوم، من المتوقع تأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات.ولفتت إلى أن نتنياهو كان من المقرر أن يجري زيارة دبلوماسية للإمارات، هي الأولى عقب توليه رئاسة الحكومية الإسرائيلية من جديد.