عورتاني يلتقي بلديتي رام الله والشيوخ لبحث قضايا تهم التعليم

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التربية والتعليم مروان عورتاني بوفدين من مجلسي بلديتي رام الله والشيوخ؛ لبحث قضايا تهم العملية التعليمية.وفي هذا السياق، أكد عورتاني سعي الوزارة الدائم بالتعاون مع كافة المجالس البلدية والمحلية، لتوفير بيئة تعليمية جاذبة، مشدداً على ضرورة التواصل الدائم للتغلب على الصعوبات كافة التي تعتري العملية التعليمية، لافتاً إلى أهمية برنامج تبني المدارس وما حققه من تفاعل مجتمعي، وضرورة مواصلة تحفيز العمل به لما له من أثر واضح في تحسين البيئة المدرسية.كما شدد الحضور على أهمية هذا اللقاءات الهادفة لتطوير العملية التعليمية، معبرين عن جهوزيتهم للتعاون الكامل مع الوزارة لتوفير كافة الاحتياجات، مشيدين ببرنامج تبني المدارس الذي أطلقته الوزارة، والمضي قدماً في المساهمة في دعم أي مشاريع من شأنها دعم المدارس. . وتناول اللقاء مع بلدية الشيوخ قضايا تتعلق بتبني المدارس ، وسبل التعاون لتوفير أبنية مدرسية جديدة.أما اللقاء مع بلدية رام الله فناقش تفاصيل إنشاء مدرسة جديدة في المدينة.