شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تهدم 5 منازل مأهولة في بلدة يطا جنوب الخليل

قوات الاحتلال تهدم 5 منازل مأهولة في بلدة يطا جنوب الخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 5 منازل مأهولة في بلدة يطا جنوب الخليل.

 وهدمت قوات الاحتلال برفقة جرافتين منزلا مأهولا في تجمع ماعين بمساحة 170 مترا، تعود ملكيته للمواطن حمد عيسى يونس محمد، وذلك بحجة عدم الترخيص.

كما هدمت قوات الاحتلال 4 منازل في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، تبلغ مساحة كل منها 80 مترا، تعود ملكيتها للمواطنين يونس أحمد صالح جبارين، وخالد خليل جابر جبارين، ومحمد أحمد صالح جبارين، وعثمان محمد جبارين.

يذكر أنه قد تم هدم المنازل للمرة الرابعة على التوالي خلال عامين، وذلك لإجبار المواطنين على ترك هذه المنطقة، لصالح الاستيطان الاسرائيلي ومشاريعه التهويدية.

وتعتزم حكومة الاحتلال إخلاء وتهجير سكان 8 قرى من مسافر يطا جنوب الخليل، وذلك من أصل 28 تجمعا سكنيا في المسافر.

وصادقت المحكمة العليا لسلطات الاحتلال في الخامس من أيار/ مايو 2022، على طرد سكان 8 قرى من منازلهم في مسافر يطا بالخليل، بحجة تواجدهم في منطقة تدريبات عسكرية.

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