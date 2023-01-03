شؤون فلسطينية

الخارجية التركية تدين اقتحام بن غفير وتدعو إسرائيل لمنع الاستفزازات

الخارجية التركية تدين اقتحام بن غفير وتدعو إسرائيل لمنع الاستفزازات
بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الخارجية التركية، عن إدانتها لاقتحام المسجد الأقصى من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "إننا نشعر بالقلق وندين العمل الاستفزازي الذي قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضد المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية".

ودعت الخارجية التركية "إسرائيل إلى التصرف بمسؤولية لمنع مثل هذه الاستفزازات التي من شأنها أن تنتهك مكانة وقدسية الأماكن الدينية في القدس وتسبب التصعيد في المنطقة".

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