الخارجية التركية تدين اقتحام بن غفير وتدعو إسرائيل لمنع الاستفزازات

رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية التركية، عن إدانتها لاقتحام المسجد الأقصى من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير.وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "إننا نشعر بالقلق وندين العمل الاستفزازي الذي قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضد المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية".ودعت الخارجية التركية "إسرائيل إلى التصرف بمسؤولية لمنع مثل هذه الاستفزازات التي من شأنها أن تنتهك مكانة وقدسية الأماكن الدينية في القدس وتسبب التصعيد في المنطقة".