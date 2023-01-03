الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على اقتحام بن غفير للأقصى

رام الله - دنيا الوطناستدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمّان، اليوم الثلاثاء إلى مقر الوزارة، لنقل رسالة احتجاج حول إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأنه قد تمّ تسليم السفير الاسرائيلي رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته أكدت على وجوب امتثال اسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.ووفق قناة "المملكة" الأردنية، فقد أكدت مذكرة الاحتجاج على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين، وطالبت الحكومة الإسرائيلية إنهاء كافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك.وذكّرت بأن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه، وحذرت من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تُنذر بالمزيد من التصعيد وتُمثل اتجاهاً خطيراً يجب العمل على وقفه فوراً.