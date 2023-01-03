أبوعرة: تصعيد المواجهات وتكثيف الرباط هو السلاح الأقوى

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة إلى وقفة جادة لمواجهة الخطر الداهم للمسجد الأقصى المبارك، بتصعيد المواجهات الشعبية وتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد.وقال أبو عرة إن تصعيد المواجهات وتكثيف الرباط هو السلاح الأقوى لإفشال المخططات الرهيبة التي تتهدد مسرى رسول الله.وأضاف: "يجب تصعيد المقاومة في كل مكان، حتى لو أدى ذلك إلى إشعال كل جبهات المقاومة التي يخشى الإحتلال اشتعالها، خاصة في الداخل وجبهة غزة العنيفة، دون إغفال لأهم جبهة وهي الضفة الغربية".وأوضح أن اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى ليس جديداً، لكن اقتحامه اليوم وهو يمثل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مباشرة، كوزير لأخطر وزارة "الأمن القومي" التي كانت تمنحه في السابق الإذن بالاقتحام.وأشار إلى أن "بن غفير لا يحتاج إلى هذا الإذن اليوم، لأنه هو من يصدر الأذونات والتصاريح لمن يريد الدخول إلى الأقصى"واعتبر أن "الخطر القادم أكبر من السابق، لأنه بما يملك من الصلاحيات يريد أن يثبت وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك".