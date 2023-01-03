شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تعلن معالجة 2500 شكوى العام الماضي

وزارة الاقتصاد تعلن معالجة 2500 شكوى العام الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، إن طواقمها عالجت خلال العام الماضي 2000 شكوى وردت من قبل الجمهور، عبر الرقم المباشر 129.

وتركزت شكاوى الجمهور حول ارتفاع أسعار سلع الأرز والطحين والزيوت والخبز نتيجة تداعيات الازمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع عالمي في أسعار السلع.

وحسب التوزيع الجغرافي للشكوى جاءت محافظة رام الله والبيرة في المرتبة الأولى بواقع 781 شكوى، ومحافظة نابلس في المرتبة الثانية 350 وفي المرتبة الثالثة محافظة الخليل 336 شكوى.

وذكرت الوزارة في بيانها الى معالجة طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع الشركاء 27 شكوى في مجال الشراء الالكتروني عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على أهمية شكاوى المواطنين التي لعبت دورا مهما في الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من التلاعب من قبل المخالفين اضافة الى مساعدة طواقم حماية المستهلك في ضبط وتنظيم السوق.

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