أبو كويك: اقتحام بن غفير للأقصى انتهاك صارخ للمقدسات

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، على أن اقتحام "بن غفير" للأقصى انتهاك صارخ للمسجد والمقدسات يستوجب الدفاع عنها.وقال أبو كويك إن ما فعله "بن غفير" وغيره من غلاة المتطرفين الصهاينة هو اعتداء صارخ على مقدساتنا ومسجدنا، ويشكل انتهاكا صارخا للقيم الدينية والحقوق الإنسانية، واستخفافا بالمقدسات وأماكن العبادة.وشدد على أن "المسجد الأقصى خالص للمسلمين وللأمة جمعاء، ولايجوز لأي أحد كان اقتحامه وتدنيسة، أو إقامة شعائر غير إسلامية في باحاته".وأضاف: "اقتحام الأقصى انتهاك لحرمات المسلمين، واعتداء على أقدس مقدساتهم، وهذه أفعال مرفوصة ومدانة وتخالف القيم والقوانين الإنسانية والقانون الدولي، الذي يشير بوضوح إلى ضرورة احترام أماكن العبادة وعدم المس بها أو تدنيسها"وأردف: "إن المسجد الأقصى والقدس هي أماكن مقدسة للمسلمين، وهما حق شرعي إسلامي واضح وجزء لايتحزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني والأمة جمعاء شعوبا وحكومات ومؤسسات، إلى القيام بالمسؤولية الدينية والتاريخية بالحفاظ على مقدساتنا والدفاع عنها.