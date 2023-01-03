المئات يشيعون جثمان الشهيد آدم عياد في مخيم الدهيشة ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير فلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، الشهيد الفتى آدم عياد (15 عاماً)، في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم.وكان الطفل عياد قد استشهد جراء إصابته برصاص قناصة إسرائيلية في الصدر، خلال المواجهات التي اندلعت فجراً في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم.وانطلق موكب التشييع من مستشفى الحسين في بيت لحم حتى منزل عائلة الشهيد في مخيم الدهيشة لإلقاء نظرة الوداع عليه.وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد في خيمة على مدخل المخيم، ثم ووري الثرى في مقبرة "أرطاس" على حدود المدينة.والطفل آدم عياد الابن الوحيد لعائلته وباستشهاده يرتفع عدد شهداء العام 2023 إلى ثلاثة بعد ارتقاء اثنين فجر أمس في كفر دان غرب جنين.