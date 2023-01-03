شؤون فلسطينية

بعد اقتحام بن غفير.. وزير جيش الاحتلال يوعز بالاستعداد لاحتمال حدوث تصعيد بالضفة

بعد اقتحام بن غفير.. وزير جيش الاحتلال يوعز بالاستعداد لاحتمال حدوث تصعيد بالضفة
خلال اقتحام بن غفير للأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 14) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن وزير جيش الاحتلال، يواف غالنت، إلى القادة في فرقة الضفة بالاستعداد لاحتمال حدوث تصعيد.

يأتي ذلك بعد ساعات من تنفيذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحاماً قصيراً لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

بدوره، قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن اقتحام المتطرف ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك تحدٍ لشعبنا الفلسطيني، وللأمة العربية والمجتمع الدولي.

وحذر أبو ردينة من أن استمرار هذه الاستفزازات بحق مقدساتنا الإسلامية والمسيحية سيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع.

وعقبت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس، اليوم الثلاثاء، على اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، في محاولة لاستفزاز مشاعر المسلمين ومحاولة لإشعال الأوضاع في مدينة القدس.

وقال القيادي في حركة الجهاد، أحمد المدلل: إن "تسلل بن غفير للمسجد الأقصى بمفرده يعتبر تراجعًا وخضوعًا وانكسارًا له، وأن الاقتحامات لن تمر مرور الكرام على الشعب الفلسطيني ومقاومته".

كما أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، أن تسلل بن غفير للمسجد الأقصى يمثل تصعيدًا خطيرًا ينذر بحرب دينية في المنطقة، والاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الجريمة واستفزازه لمشاعر شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية.

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