عربي

السعودية: ندين الممارسات الاستفزازية لأحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات الأقصى

السعودية: ندين الممارسات الاستفزازية لأحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات الأقصى
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن تنديد وإدانة المملكة العربية السعودية للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف.

وعبرت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وجددت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

مصر: نأسف لاقتحام مسئول إسرائيلي الأقصى ونؤكد رفضنا لأية اجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي

مصر: نأسف لاقتحام مسئول إسرائيلي الأقصى ونؤكد رفضنا لأية اجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي

&quot;الخارجية الأردنية&quot;: اقتحام بن غفير خطوة استفزازية مدانة وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي

"الخارجية الأردنية": اقتحام بن غفير خطوة استفزازية مدانة وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي

حميدتي يغلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى لهذا السبب

حميدتي يغلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى لهذا السبب

إعلام إسرائيلي يعلق على فيديو حزب الله &quot;قسمًا قادرون&quot;

إعلام إسرائيلي يعلق على فيديو حزب الله "قسمًا قادرون"

وفاتان إثر اندلاع حريق بمصنع شرق العاصمة الأردنية

وفاتان إثر اندلاع حريق بمصنع شرق العاصمة الأردنية

تفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني بوزير المخابرات المصرية

تفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني بوزير المخابرات المصرية

لتخفيف أعباء الأردنيين.. قرار من الملك عبد الله بشأن ضريبة الكيروسين بالشتاء

لتخفيف أعباء الأردنيين.. قرار من الملك عبد الله بشأن ضريبة الكيروسين بالشتاء

ليبيا تعلن انضمامها إلى المنظمة العالمية للطاقة (IEF)

ليبيا تعلن انضمامها إلى المنظمة العالمية للطاقة (IEF)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويعتقل فتاة بعد الاعتداء عليها

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويعتقل فتاة بعد الاعتداء عليها

وزارة القدس: حكومة نتنياهو تحاول إشعال حرب دينية

وزارة القدس: حكومة نتنياهو تحاول إشعال حرب دينية

الهباش يدعو إلى لجم حكومة نتنياهو- بن غفير قبل فوات الأوان

الهباش يدعو إلى لجم حكومة نتنياهو- بن غفير قبل فوات الأوان

المطران حنا: إسرائيل تهدد بصياغة قائمة عقوبات ضد الفلسطينيين

المطران حنا: إسرائيل تهدد بصياغة قائمة عقوبات ضد الفلسطينيين

فتوح:‏ اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى تطور خطير ونحذر من عواقبه

فتوح:‏ اقتحام "بن غفير" للأقصى تطور خطير ونحذر من عواقبه

البكري يدين اقتحام بن غفير للأقصى ويحذر من تبعاته على استقرار المنطقة

البكري يدين اقتحام بن غفير للأقصى ويحذر من تبعاته على استقرار المنطقة

وزير الزراعة يقوم بجولة ميدانية في محافظتي بيت لحم والخليل وخربة زكريا المحاطة بالمستوطنات

وزير الزراعة يقوم بجولة ميدانية في محافظتي بيت لحم والخليل وخربة زكريا المحاطة بالمستوطنات

منظمة الصحة العالمية تكرم الدكتورة سمر مسمار مؤسسة برنامج طب الأسرة بجامعة النجاح الوطنية

منظمة الصحة العالمية تكرم الدكتورة سمر مسمار مؤسسة برنامج طب الأسرة بجامعة النجاح الوطنية

منوعات

ناقد فني يكشف عن مشروع لم يكتمل ليحيى الفخراني

ناقد فني يكشف عن مشروع لم يكتمل ليحيى الفخراني

أمُنيات نادية الجُندي لعام 2023

أمُنيات نادية الجُندي لعام 2023

أمينة خليل تعيش حالة من النشاط الفني… تعرف على التفاصيل

أمينة خليل تعيش حالة من النشاط الفني… تعرف على التفاصيل

بسبب الثلوج.. نجم عالمي في المستشفى بحالة حرجة

بسبب الثلوج.. نجم عالمي في المستشفى بحالة حرجة

اعتقال ملكة جمال عربية بتهمة حيازة مخدرات... إليكم التفاصيل

اعتقال ملكة جمال عربية بتهمة حيازة مخدرات... إليكم التفاصيل

شاهد.. نجمة عربية تشتكي من ظلم طليقها الفنان وتطالب بإنصاف طفلها

شاهد.. نجمة عربية تشتكي من ظلم طليقها الفنان وتطالب بإنصاف طفلها

بالفيديو والصور.. نور إيهاب تحتفل رسمياً بخطوبتها

بالفيديو والصور.. نور إيهاب تحتفل رسمياً بخطوبتها

شاهد.. فيفي عبده تكشف سبب طلبها الطلاق

شاهد.. فيفي عبده تكشف سبب طلبها الطلاق

أحلام تروّج لألبومها الجديد بطريقة مميّزة ومفاجأة خاصة

أحلام تروّج لألبومها الجديد بطريقة مميّزة ومفاجأة خاصة

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

عربي

&quot;الخارجية الأردنية&quot;: اقتحام بن غفير خطوة استفزازية مدانة وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي

"الخارجية الأردنية": اقتحام بن غفير خطوة استفزازية مدانة وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي

حميدتي يغلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى لهذا السبب

حميدتي يغلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى لهذا السبب

إعلام إسرائيلي يعلق على فيديو حزب الله &quot;قسمًا قادرون&quot;

إعلام إسرائيلي يعلق على فيديو حزب الله "قسمًا قادرون"

وفاتان إثر اندلاع حريق بمصنع شرق العاصمة الأردنية

وفاتان إثر اندلاع حريق بمصنع شرق العاصمة الأردنية