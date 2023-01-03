فصائل لـ"دنيا الوطن": تسلل "بن غفير" للأقصى لن يمر مرور الكرام وسيشعل حربًا دينية
عقبت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس، اليوم الثلاثاء، على اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، في محاولة لاستفزاز مشاعر المسلمين ومحاولة لإشعال الأوضاع في مدينة القدس.
وقال القيادي في حركة الجهاد، أحمد المدلل: إن "تسلل بن غفير للمسجد الأقصى بمفرده يعتبر تراجعًا وخضوعًا وانكسارًا له، وأن الاقتحامات لن تمر مرور الكرام على الشعب الفلسطيني ومقاومته".
وشدد في مقابلة لـ "دنيا الوطن"، أنه على الاحتلال أن يتذكر معركة سيف القدس التي استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تصنع معادلات في توازن قوة الردع مع المحتل.
وأضاف المدلل أن "المطلوب فلسطينيًا أن يكون هناك مشروعًا موحدًا من خلال الاعتماد على المقاومة كخيار للشعب، وأن توقف السلطة الفلسطينية تنسيقها الأمني مع الاحتلال، وإطلاق يد المقاومة للدفاع عن المسجد الأقصى".
وتابع: "كما أن المطلوب من الأمة العربية والإسلامية أن توجه البوصلة باتجاه دعم وإسناد المرابطات والمرابطين داخل المسجد الأقصى الذين ينوبون عن أمة 2 مليار مسلم".
وأردف القيادي في حركة الجهاد: "تكرار هذه الاقتحامات يعني أن الشعب الفلسطيني سيكون في انتفاضة عارمة اسمها انتفاضة القدس، ولا يمكن للمقاومة التخلي عن دورها في الدفاع عن شعبها".
وطالب المدلل، أبناء شعبنا بإشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال جنودًا ومستوطنين مقتحمين للمسجد الأقصى، مشددًا أن الاقتحامات لن تمر مرور الكرام وهناك حرب دينية ستشتعل في المنطقة برمتها.
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في السياق، أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، أن تسلل بن غفير للمسجد الأقصى يمثل تصعيدًا خطيرًا ينذر بحرب دينية في المنطقة، والاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الجريمة واستفزازه لمشاعر شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية.
ودعا رضوان خلال مقابلة لـ "دنيا الوطن"، المقاومة في الضفة الغربية لتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال دفاعًا عن المقدسات، كما ندعو أهلنا في الضفة والقدس والـ 48 إلى شد الرحال للمسجد الأقصى وتكثيف الرباط داخله إفشالًا لكل المخططات التلمودية.
كما دعا قادة الأمة العربية والإسلامية وشعوبها إلى ضرورة القيام بواجبهم لنصرة المسجد الأقصى، فالمقاومة لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.
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