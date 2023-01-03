دولي

يضم 11 عضوًا.. الكشف عن التشكيلة الجديدة لـ (كابينت) إسرائيل

يضم 11 عضوًا.. الكشف عن التشكيلة الجديدة لـ (كابينت) إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وزراء الحكومة الإسرائيلية الـ 37، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية في اجتماع حكومي لتعيين نواب الوزراء في الحكومة، وتشكيل (كابينت) ولجنة وزارية خاصة بشؤون (شاباك).

ووفقًا لموقع (واللا) الإسرائيلي، فإنه بالرغم من منع القانون الإسرائيلي تعيين أكثر من نائبي وزير في مكتب رئيس الوزراء إلا أنه تم تعيين أربعة نواب، وكان نتنياهو بين خيار التعديل على القانون الأساسي للحكومة أو تعينهم في وزارات أخرى، إضافة إلى ذلك تم تعيين أربعة نواب وزراء في وزارات مختلفة وفقاً لاتفاقياته الائتلافية مع شركائه.

كما صادقت حكومة نتنياهو على تشكيل مجلس الوزراء السياسي والأمني (كابينت) برئاسة نتنياهو، وضم وزير الجيش يوآف جالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الخارجية إيلي كوهين، بالإضافة إلى ذلك، ضم (كابينت) رئيس حزب شاس أرييه درعي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، ووزيرة النقل ميري ريغيف، ووزير الزراعة آفي ديختر.

وناقشت الحكومة الإسرائيلية اليوم، إنشاء اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك، تشرف على عمل الشاباك وتكون مسؤولة عن الترتيبات الأمنية الشخصية لنتنياهو وأفراد عائلته ورؤساء وزراء إسرائيل وكبار الوزراء.

وترأس نتنياهو اللجنة ويشغل وزير القضاء ياريف ليفين منصب الرئيس بالنيابة مستبعداً وزيرة المخابرات الجديدة جيلا غمالئيل من اللجنة.

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