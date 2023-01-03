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مصر تأسف لاقتحام "بن غفير" المسجد الأقصى وتؤكد رفضها لأية إجراءات أحادية

مصر تأسف لاقتحام "بن غفير" المسجد الأقصى وتؤكد رفضها لأية إجراءات أحادية
اقتحام بن غفير- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن أسفها لاقتحام مسئول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وأكدت مصر على رفضها التام لأية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وحذرت من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعيةً كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسئولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع. 

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