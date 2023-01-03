الخطيب: الأقصى يمر بمرحلة غاية في الخطورة واقتحام بن غفير

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس لجنة الحريات بأراضي 48 الشيخ كمال الخطيب، إن "المسجد الأقصى يمر بمرحلة غاية في الخطورة، واقتحام المتطرف إيتمار بن غفير خير دليل".وبين أن اقتحام "بن غفير" في اليوم الأول بعد تعيينه رسميًا كوزير في الحكومة الجديدة، يُنذر بـ "مرحلة خطيرة" سيُقبل عليها المسجد الأقصى.وأضاف: "بن غفير صاحب شعار "لابد أن يكون لليهود لهم حق يتساوى مع حقوق المسلمين فيه، وبالتالي فإنّ اقتحامه اليوم ليس عاديًا".وشدد على ضرورة إدراك أن الواقع يتطلب ثبات الفلسطينيين ورباطهم بشكلٍ واسع ودائم في باحات المسجد الأقصى.واقتحم وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بحماية المئات من جنود وشرطة الاحتلال.ويعد هذا الاقتحام الأول لـ "بن غفير"، منذ توليه منصبه الجديد كوزير إسرائيلي، حيث أعلن قبل يومين عن نيته اقتحام المسجد الأقصى المبارك يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، وسط تهديدات فلسطينية من "إشعال المنطقة وسحبها إلى الخطر".