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شؤون فلسطينية

الفصائل الفلسطينية: اقتحام "بن غفير" للأقصى تصعيد خطير وينذر بحرب دينية بالمنطقة

الفصائل الفلسطينية: اقتحام "بن غفير" للأقصى تصعيد خطير وينذر بحرب دينية بالمنطقة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن "اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى تصعيد خطير واستفزاز لشعبنا الفلسطيني وينذر بحرب دينية بالمنطقة.

ودعت الفصائل الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي، "أهل الضفة المحتلة لتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني دفاعا عن الأقصى".

كما ودعت الفصائل "السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قد اقتحم صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

ووصل المتطرف بن غفير في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي الاقتحام، خلافا للتقارير الإسرائيلية التي أفادت بأن بن غفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التي جمعته، مساء الإثنين، برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأفادت إذاعة (كان)، بأن جهاز المخابرات (شاباك) هو من أعطى الضوء الأخضر لوزير الأمن القومي بن غفير، وسمح له باقتحام المسجد الأقصى.

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