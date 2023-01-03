عاجل

  • رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: نحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعيات العدوان المستمر على شعبنا ومقدراته

مباشر | جماهير شعبنا تُشيّع جثمان الشهيد الفتى آدم عياد


شؤون فلسطينية

وزارة القدس: حكومة نتنياهو تحاول إشعال حرب دينية

وزارة القدس: حكومة نتنياهو تحاول إشعال حرب دينية
اقتحام بن غفير للأقصى- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة شؤون القدس، إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت، في بيان: "الاقتحام الخطير هو بمثابة مؤشر خطير على ما هو قادم على فلسطين بشكل عام والقدس الشرقية والمسجد الأقصى بشكل خاص، بعد تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل".

وأضافت: "إقدام المتطرف بن غفير على هذا الاقتحام هو بمثابة استفزاز لمشاعر وعقيدة كل المسلمين حول العالم، والحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعياته".

وتابعت: "إن الحكومة اليمينية الإسرائيلية تحاول إشعال حرب دينية عبر استفزاز مشاعر المسلمين بانتهاك حرمة المسجد الأقصى".

وحذرت من أن يكون الاقتحام بمثابة مقدمة لمزيد من التوغل الإسرائيلي في المسجد الأقصى، بهدف نسف الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد نهائيا.

وقالت: "الاقتحام الخطير جاء بعد ساعات من نشر الجماعات الإسرائيلية المتطرفة مطالبات خطيرة بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، والسماح بالاقتحامات عبر كل أبواب المسجد، وإقامة كنيس يهودي في ساحاته".

وأضافت: "ان ما هو مطلوب فورا هو التراجع عن الانتهاك الذي بدأته شرطة الاحتلال عام 2003 عبر سماحها للمتطرفين باقتحام المسجد وبحراستها، وبدون ذلك ستبقى الاقتحامات مصدرا للاستفزاز والتوتر".

وتابعت وزارة شؤون القدس: "نحن أمام فترة مصيرية تستدعي التيقظ وشد الرحال إلى المسجد الأقصى".

أخبار ذات صلة

اشتية: نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعيات العدوان المستمر على شعبنا ومقدراته

اشتية: نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعيات العدوان المستمر على شعبنا ومقدراته

الفصائل الفلسطينية: اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى تصعيد خطير وينذر بحرب دينية بالمنطقة

الفصائل الفلسطينية: اقتحام "بن غفير" للأقصى تصعيد خطير وينذر بحرب دينية بالمنطقة

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويعتقل فتاة بعد الاعتداء عليها

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويعتقل فتاة بعد الاعتداء عليها

الولايات المتحدة تعقّب على اقتحام &quot;بن غفير&quot; للمسجد الأقصى

الولايات المتحدة تعقّب على اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى

الهباش يدعو إلى لجم حكومة نتنياهو- بن غفير قبل فوات الأوان

الهباش يدعو إلى لجم حكومة نتنياهو- بن غفير قبل فوات الأوان

المطران حنا: إسرائيل تهدد بصياغة قائمة عقوبات ضد الفلسطينيين

المطران حنا: إسرائيل تهدد بصياغة قائمة عقوبات ضد الفلسطينيين

فتوح:‏ اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى تطور خطير ونحذر من عواقبه

فتوح:‏ اقتحام "بن غفير" للأقصى تطور خطير ونحذر من عواقبه

أبو ردينة: اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى تحدٍ لشعبنا وأمتنا العربية والمجتمع الدولي

أبو ردينة: اقتحام "بن غفير" للأقصى تحدٍ لشعبنا وأمتنا العربية والمجتمع الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويعتقل فتاة بعد الاعتداء عليها

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويعتقل فتاة بعد الاعتداء عليها

الهباش يدعو إلى لجم حكومة نتنياهو- بن غفير قبل فوات الأوان

الهباش يدعو إلى لجم حكومة نتنياهو- بن غفير قبل فوات الأوان

المطران حنا: إسرائيل تهدد بصياغة قائمة عقوبات ضد الفلسطينيين

المطران حنا: إسرائيل تهدد بصياغة قائمة عقوبات ضد الفلسطينيين

فتوح:‏ اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى تطور خطير ونحذر من عواقبه

فتوح:‏ اقتحام "بن غفير" للأقصى تطور خطير ونحذر من عواقبه

البكري يدين اقتحام بن غفير للأقصى ويحذر من تبعاته على استقرار المنطقة

البكري يدين اقتحام بن غفير للأقصى ويحذر من تبعاته على استقرار المنطقة

وزير الزراعة يقوم بجولة ميدانية في محافظتي بيت لحم والخليل وخربة زكريا المحاطة بالمستوطنات

وزير الزراعة يقوم بجولة ميدانية في محافظتي بيت لحم والخليل وخربة زكريا المحاطة بالمستوطنات

منظمة الصحة العالمية تكرم الدكتورة سمر مسمار مؤسسة برنامج طب الأسرة بجامعة النجاح الوطنية

منظمة الصحة العالمية تكرم الدكتورة سمر مسمار مؤسسة برنامج طب الأسرة بجامعة النجاح الوطنية

الخليل: &quot;الشرطة&quot; تقبض على 3 مطلوبين بجرائم إطلاق نار

الخليل: "الشرطة" تقبض على 3 مطلوبين بجرائم إطلاق نار

منوعات

ناقد فني يكشف عن مشروع لم يكتمل ليحيى الفخراني

ناقد فني يكشف عن مشروع لم يكتمل ليحيى الفخراني

أمُنيات نادية الجُندي لعام 2023

أمُنيات نادية الجُندي لعام 2023

أمينة خليل تعيش حالة من النشاط الفني… تعرف على التفاصيل

أمينة خليل تعيش حالة من النشاط الفني… تعرف على التفاصيل

بسبب الثلوج.. نجم عالمي في المستشفى بحالة حرجة

بسبب الثلوج.. نجم عالمي في المستشفى بحالة حرجة

اعتقال ملكة جمال عربية بتهمة حيازة مخدرات... إليكم التفاصيل

اعتقال ملكة جمال عربية بتهمة حيازة مخدرات... إليكم التفاصيل

شاهد.. نجمة عربية تشتكي من ظلم طليقها الفنان وتطالب بإنصاف طفلها

شاهد.. نجمة عربية تشتكي من ظلم طليقها الفنان وتطالب بإنصاف طفلها

بالفيديو والصور.. نور إيهاب تحتفل رسمياً بخطوبتها

بالفيديو والصور.. نور إيهاب تحتفل رسمياً بخطوبتها

شاهد.. فيفي عبده تكشف سبب طلبها الطلاق

شاهد.. فيفي عبده تكشف سبب طلبها الطلاق

أحلام تروّج لألبومها الجديد بطريقة مميّزة ومفاجأة خاصة

أحلام تروّج لألبومها الجديد بطريقة مميّزة ومفاجأة خاصة

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

عربي

حميدتي يغلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى لهذا السبب

حميدتي يغلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى لهذا السبب

إعلام إسرائيلي يعلق على فيديو حزب الله &quot;قسمًا قادرون&quot;

إعلام إسرائيلي يعلق على فيديو حزب الله "قسمًا قادرون"

وفاتان إثر اندلاع حريق بمصنع شرق العاصمة الأردنية

وفاتان إثر اندلاع حريق بمصنع شرق العاصمة الأردنية

تفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني بوزير المخابرات المصرية

تفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني بوزير المخابرات المصرية