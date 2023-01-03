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شؤون فلسطينية

الهباش يدعو إلى لجم حكومة نتنياهو- بن غفير قبل فوات الأوان

الهباش يدعو إلى لجم حكومة نتنياهو- بن غفير قبل فوات الأوان
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
دعا قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، المجتمع الدولي الى لجم حكومة "الإرهاب" التي يقودها "المجرمون نتنياهو وبن غفير وسموتريتش" وغيرهم، قبل فوات الأوان، حيث سيكتوي الجميع بنار الحرب الدينية التي يحاول إشعالها هؤلاء المجرمون بشتى الطرق.

وقال الهباش، في بيان صحفي، تعقيبا على اقتحام المتطرف بن غفير، صباح اليوم الثلاثاء، لباحات المسجد الأقصى المبارك "إن هذه الحكومة تعتبر أولى أولوياتها تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وهي تتحمل المسؤولية عن أي نتائج او تداعيات تنشأ عن هذه الجريمة العدوانية وعن السياسات العنصرية التي تمارسها سلطة الاحتلال تجاه المسجد الأقصى المبارك وعموم الأراضي الفلسطينية".

وأكد قاضي القضاة أن "هذه الجريمة يجب ألا تمر مرورا عابرا، داعيا الأمة العربية والإسلامية لأن يكون لها موقف واضح من هذه الاعتداءات التي تمارسها إسرائيل بحق المسجد الاقصى المبارك"، مؤكدا أن "هذا العدوان الذي قام به بن غفير، بحماية الحكومة والجيش الإسرائيلي هو عدوان على عقيدة المسلمين وانتهاك لحرمة مسجدهم وقبلتهم الأولى ومسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويجب ألا يمر".

وشدد الهباش على زيف المزاعم الإسرائيلية حول حقوق دينية يهودية مختلفة في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أنه مسجد إسلامي خالص، وهو حق حصري للمسلمين فقط، وأن المسلمين لن يسمحوا بتغيير هويته أو العدوان عليه مهما كانت الظروف.

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