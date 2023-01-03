الاحتلال يرفع حالة التأهب بعد تهديدات (حماس والجهاد)

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رفع حالة التأهب في المنظومة الأمنية بعد تهديدات حركتي حماس والجهاد الإسلامي.ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإنه تم رفع حالة التأهب في المنظومة الأمنية بعد تهديدات حماس والجهاد والمخاوف من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، ردا على اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير.وكان الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، قد صرح أن "جريمة اقتحام الوزير الفاشي بن غفير للمسجد الأقصى، استمرار لعدوان الاحتلال الصهيوني على مقدساتنا وحربه على هويته العربية".وتابع قاسم خلال تصريح صحفي: "المسجد الأقصى كان وسيبقى فلسطيني عربي إسلامي، ولا يمكن لأي قوة أو شخص فاشي أن يغيير هذه الحقيقة".‏وأكمل: "شعبنا الفلسطيني سيواصل دفاعه عن مقدساته ومسجده الأقصى وقتاله من أجل تطهيره من دنس الاحتلال، ولن تتوقف هذه المعركة إلا بانتصار شعبنا النهائي وطرد المحتل عن كامل أرضنا".