المطران حنا: إسرائيل تهدد بصياغة قائمة عقوبات ضد الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن "وسائل الإعلام نشرت بأن هنالك مخططا إسرائيليا لفرض عقوبات على الفلسطينيين بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي طلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن تبت في القضية القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".وأضاف المطران حنا:"نعتقد بأن هذا الإجراء فيه الكثير من الوقاحة والعنجهية ومن المؤسف أن إجراءات من هذا النوع يتم الإعلان عنها دون أية ردود فعل واضحة من قبل الجهات العالمية، التي من المفترض أن تكون مدافعة عن حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الفلسطينيين الذين يحق لهم أن يعيشوا بحرية وسلام في وطنهم".وأكمل أن هذا الإعلان يعتبر عقابا جماعيا وجريمة جديدة واستهدافا متواصلا بحق شعبنا الفلسطيني، فالاستهداف لم يتوقف في وقت من الأوقات ولكن أتى هذا الإجراء لكي يبرز وبشكل واضح وقاحة وعنجهية هذا الاحتلال الذي من الممكن أن نتوقع منه كل شيء في سبيل التغطية على جرائمه وتجاوزاته.