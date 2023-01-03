شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يقوم بجولة ميدانية في محافظتي بيت لحم والخليل وخربة زكريا المحاطة بالمستوطنات

وزير الزراعة يقوم بجولة ميدانية في محافظتي بيت لحم والخليل وخربة زكريا المحاطة بالمستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
بناء على توجيهات الحكومة الفلسطينية في تعزيز صمود المزارع الفلسطيني، قام وزير الزراعة رياض عطاري بجولة تفقدية في محافظتي بيت لحم والخليل.

وبدأ عطاري جولته من بلدة دار صلاح في الريف الشرقي لبيت لحم بلقاء مع رؤساء البلديات في المنطقة الشرقية وتوزيع مستلزمات زراعية لمربي الثروة الحيوانية استهدفت 60 مزارعا من مربي الأغنام،كما استمع لمطالب واحتياجات المجالس المحلية من مشاريع دعم ومساعدة،وفي منطقة بيت زكريا جنوب بيت لحم التي تحيط بها المستوطنات قام وزير الزراعة بتلبية نداء المزارعة الستينية حكمت موسى من بلدة الخضر والتي طالبت عبر مناشدة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم الدعم لها ولارضها لتمكينها من الصمود وحماية ارضها، حيث تم تقديم الدعم اللازم من مستلزمات لحماية ارضها وتعزيز صمودها وكذلك تقديم أشجار الزيتون وزراعتها من قبل الوزير والوفد المرافق له.

وتم بعد ذلك التوجه لمحافظة الخليل واللقاء بعدد من روؤساء البلديات في الخط الغربي لمحافظة الخليل - بلدية بيت أولا والاستماع لمطالب المجالس المحلية واحتياجات المزارعين في المنطقة وقد اثنى روؤساء المجالس المحلية على الدعم المقدم من قبل وزارة الزراعة والخدمات المقدمة في جميع الأصعدة، وتوجه عطاري والوفد المرافق لوضع حجر الأساس لانشاء متنزه بلدية بيت أولا العام بمساحة 20 دونما تم تخصيصها من قبل الوزارة من أراضي الحراج الحكومي انسجاما مع التوجهات التي تهدف الى تعزيز السياحة الداخلية وخلق مناطق استجمام للمواطنين الفلسطينيين وتعزيز نهج إدارة المحميات مع الهيئات المحلية.

وعملا بتوجيهات فخامة السيد الرئيس محمود عباس وتلبيه للنداء الموجه لسيادته من مؤسسات بلدة بيت امر في شمال الخليل  الذين يعانون من الاحتلال والاستيطان والجدار ،تم اختتام الجولة بزيارة لبلدة بيت امر والاطلاع على المشاريع المقدمة من قبل وزارة الزراعة وشركائها في مجال الاستصلاح وتاهيل الأراضي وشق الطرق الزراعية واللقاء بالمزارعين والاستماع لمطالبهم ، حيث تم تسليم 100 مزارع من بلدة بيت امر جميع المستلزمات اللازمة لأنشاء معرشات حديثة لبساتين العنب في المنطقة.

ومن الجدير بالذكر بأن الوزارة ستستمر في نهجها القائم على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الزراعي في تعزيز صمود المزارعين وتمكينهم وتقديم الخدمات والدعم اللازم وتعزيز الامن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.

وقد شارك معالي الوزير في جولته وكيل الوزارة والوكلاء المساعدون وعدد من المدراء العامون في الوزارة ومديريات الزراعة في الجنوب وعدد من العاملين في الوزارة ونائب محافظ الخليل ومحافظة بيت لحم وعدد من المؤسسات الحكومية والمجالس البلدية ومدير البرامج في مؤسسة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).


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