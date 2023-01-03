شؤون فلسطينية

منظمة الصحة العالمية تكرم الدكتورة سمر مسمار مؤسسة برنامج طب الأسرة بجامعة النجاح الوطنية

منظمة الصحة العالمية تكرم الدكتورة سمر مسمار مؤسسة برنامج طب الأسرة بجامعة النجاح الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
كرّمت منظمة الصحة العالمية (إقليم الشرق الأوسط WHO/EMR) الدكتورة سمر مسمار كإحدى الرواد في تخصص طب الأسرة على مستوى الشرق الأوسط، وذلك خلال اليوم الدولي للتغطية الصحيّة الشاملة المنعقد في القاهرة – مصر، حيث تم اختيارها ممثلة لفلسطين من ضمن ممثلي خمس دول من الإقليم والذين تم تكريمهم خلال هذا الحفل.

وتم تكريم الدكتورة مسمار نظراً لمساهماتها في إنشاء برنامج طب الأسرة في جامعة النجاح الوطنية، حيث كان لها دور كبير وفاعل في تأسيس كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية، وشغلت العديد من المناصب الإدارية الهامة على مدار 20 عاماً عملت فيها في الجامعة.

وقدّمت د. مسمار شكرها وتقديرها لإدارة جامعة النجاح الوطنية التي وضعت إمكاناتها وقدراتها في تطوير التعليم الطبي بتخصصاته المختلفة، وكانت من أوائل من اهتم بإنشاء برنامج طب الأسرة، مشيدة بجهود الجامعة الحثيثة بإدخال برامج الذكاء الصناعي في تعليم العلوم الطبية.

بدوره أشاد الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة بجهود الدكتورة مسمار طوال فترة عملها بالجامعة والتي وضعت بصماتها في تطوير طب الأسرة في الجامعة بشكل خاص والوطن بشكلٍ عام متمنياً لها التوفيق في حياتها العلمية والعملية، ومؤكداً أن هذا التكريم هو فخر كبير لجامعة النجاح الوطنية، وكلية الطب وعلوم الصحة على صعيد الوطن العربي والشرق الأوسط، وهو تأكيد لتميّز هذه الكليّة والتي استطاعت خلال أحدث تصنيف لمؤسسة التايمز العالميّة من أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في مجال العلوم الطبيّة والصحيّة.

هذا ويعتبر الاختصاص العالي في طب الأسرة من التخصصات الهامة والحديثة في فلسطين والقائم على تعاون مشترك بين جامعة النجاح الوطنية ووزارة الصحة الفلسطينية، حيث كان للدكتورة مسمار الدور الأساسي في تأسيس هذا التخصص والبدء به في فلسطين.

من الجدير بالذكر أن د. مسمار تعمل حالياً كطبيبة أسرة في مدينة تامبا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أخبار ذات صلة

فتوح:‏ اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى تطور خطير ونحذر من عواقبه

فتوح:‏ اقتحام "بن غفير" للأقصى تطور خطير ونحذر من عواقبه

أبو ردينة: اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى تحدٍ لشعبنا وأمتنا العربية والمجتمع الدولي

أبو ردينة: اقتحام "بن غفير" للأقصى تحدٍ لشعبنا وأمتنا العربية والمجتمع الدولي

البكري يدين اقتحام بن غفير للأقصى ويحذر من تبعاته على استقرار المنطقة

البكري يدين اقتحام بن غفير للأقصى ويحذر من تبعاته على استقرار المنطقة

وزير الزراعة يقوم بجولة ميدانية في محافظتي بيت لحم والخليل وخربة زكريا المحاطة بالمستوطنات

وزير الزراعة يقوم بجولة ميدانية في محافظتي بيت لحم والخليل وخربة زكريا المحاطة بالمستوطنات

ماذا قال &quot;بن غفير&quot; عقب اقتحامه المسجد الأقصى؟

ماذا قال "بن غفير" عقب اقتحامه المسجد الأقصى؟

سلفيت: آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الإسلامية في كفل حارس

سلفيت: آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الإسلامية في كفل حارس

الخليل: &quot;الشرطة&quot; تقبض على 3 مطلوبين بجرائم إطلاق نار

الخليل: "الشرطة" تقبض على 3 مطلوبين بجرائم إطلاق نار

الاحتلال يأخذ قياسات منزل أسير شمال القدس تمهيدًا للهدم

الاحتلال يأخذ قياسات منزل أسير شمال القدس تمهيدًا للهدم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتوح:‏ اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى تطور خطير ونحذر من عواقبه

فتوح:‏ اقتحام "بن غفير" للأقصى تطور خطير ونحذر من عواقبه

وزير الزراعة يقوم بجولة ميدانية في محافظتي بيت لحم والخليل وخربة زكريا المحاطة بالمستوطنات

وزير الزراعة يقوم بجولة ميدانية في محافظتي بيت لحم والخليل وخربة زكريا المحاطة بالمستوطنات

منظمة الصحة العالمية تكرم الدكتورة سمر مسمار مؤسسة برنامج طب الأسرة بجامعة النجاح الوطنية

منظمة الصحة العالمية تكرم الدكتورة سمر مسمار مؤسسة برنامج طب الأسرة بجامعة النجاح الوطنية

الخليل: &quot;الشرطة&quot; تقبض على 3 مطلوبين بجرائم إطلاق نار

الخليل: "الشرطة" تقبض على 3 مطلوبين بجرائم إطلاق نار

الاحتلال يأخذ قياسات منزل أسير شمال القدس تمهيدًا للهدم

الاحتلال يأخذ قياسات منزل أسير شمال القدس تمهيدًا للهدم

استفزاز غير مسبوق.. &quot;الخارجية&quot; تُعلق على اقتحام بن غفير للأقصى

استفزاز غير مسبوق.. "الخارجية" تُعلق على اقتحام بن غفير للأقصى

بحر يحذر من تدنيس &quot;بن غفير&quot; للأقصى ويدعو لتكثيف الرباط فيه

بحر يحذر من تدنيس "بن غفير" للأقصى ويدعو لتكثيف الرباط فيه

مطالبات بتحرك شعبي لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

مطالبات بتحرك شعبي لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

منوعات

شاهد.. نجمة عربية تشتكي من ظلم طليقها الفنان وتطالب بإنصاف طفلها

شاهد.. نجمة عربية تشتكي من ظلم طليقها الفنان وتطالب بإنصاف طفلها

بالفيديو والصور.. نور إيهاب تحتفل رسمياً بخطوبتها

بالفيديو والصور.. نور إيهاب تحتفل رسمياً بخطوبتها

شاهد.. فيفي عبده تكشف سبب طلبها الطلاق

شاهد.. فيفي عبده تكشف سبب طلبها الطلاق

أحلام تروّج لألبومها الجديد بطريقة مميّزة ومفاجأة خاصة

أحلام تروّج لألبومها الجديد بطريقة مميّزة ومفاجأة خاصة

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين &quot;سوق الكانتو&quot; و&quot;بطن الحوت&quot;

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين "سوق الكانتو" و"بطن الحوت"

إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

عربي

حميدتي يغلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى لهذا السبب

حميدتي يغلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى لهذا السبب

وفاتان إثر اندلاع حريق بمصنع شرق العاصمة الأردنية

وفاتان إثر اندلاع حريق بمصنع شرق العاصمة الأردنية

تفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني بوزير المخابرات المصرية

تفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني بوزير المخابرات المصرية

لتخفيف أعباء الأردنيين.. قرار من الملك عبد الله بشأن ضريبة الكيروسين بالشتاء

لتخفيف أعباء الأردنيين.. قرار من الملك عبد الله بشأن ضريبة الكيروسين بالشتاء