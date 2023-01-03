منظمة الصحة العالمية تكرم الدكتورة سمر مسمار مؤسسة برنامج طب الأسرة بجامعة النجاح الوطنية

رام الله - دنيا الوطنكرّمت منظمة الصحة العالمية (إقليم الشرق الأوسط WHO/EMR) الدكتورة سمر مسمار كإحدى الرواد في تخصص طب الأسرة على مستوى الشرق الأوسط، وذلك خلال اليوم الدولي للتغطية الصحيّة الشاملة المنعقد في القاهرة – مصر، حيث تم اختيارها ممثلة لفلسطين من ضمن ممثلي خمس دول من الإقليم والذين تم تكريمهم خلال هذا الحفل.وتم تكريم الدكتورة مسمار نظراً لمساهماتها في إنشاء برنامج طب الأسرة في جامعة النجاح الوطنية، حيث كان لها دور كبير وفاعل في تأسيس كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية، وشغلت العديد من المناصب الإدارية الهامة على مدار 20 عاماً عملت فيها في الجامعة.وقدّمت د. مسمار شكرها وتقديرها لإدارة جامعة النجاح الوطنية التي وضعت إمكاناتها وقدراتها في تطوير التعليم الطبي بتخصصاته المختلفة، وكانت من أوائل من اهتم بإنشاء برنامج طب الأسرة، مشيدة بجهود الجامعة الحثيثة بإدخال برامج الذكاء الصناعي في تعليم العلوم الطبية.بدوره أشاد الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة بجهود الدكتورة مسمار طوال فترة عملها بالجامعة والتي وضعت بصماتها في تطوير طب الأسرة في الجامعة بشكل خاص والوطن بشكلٍ عام متمنياً لها التوفيق في حياتها العلمية والعملية، ومؤكداً أن هذا التكريم هو فخر كبير لجامعة النجاح الوطنية، وكلية الطب وعلوم الصحة على صعيد الوطن العربي والشرق الأوسط، وهو تأكيد لتميّز هذه الكليّة والتي استطاعت خلال أحدث تصنيف لمؤسسة التايمز العالميّة من أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في مجال العلوم الطبيّة والصحيّة.هذا ويعتبر الاختصاص العالي في طب الأسرة من التخصصات الهامة والحديثة في فلسطين والقائم على تعاون مشترك بين جامعة النجاح الوطنية ووزارة الصحة الفلسطينية، حيث كان للدكتورة مسمار الدور الأساسي في تأسيس هذا التخصص والبدء به في فلسطين.من الجدير بالذكر أن د. مسمار تعمل حالياً كطبيبة أسرة في مدينة تامبا في الولايات المتحدة الأمريكية.