ماذا قال "بن غفير" عقب اقتحامه المسجد الأقصى؟

رام الله - دنيا الوطنعلّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، على اقتحام باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ووصوله لساحة البراق.وقال "بن غفير" إن: "الحكومة الإسرائيلية التي أنا عضو فيها، لن تستسلم لمنظمة قاتلة شريرة". على حد وصفه.وتابع عير حسابه الرسمي على (تويتر) أن: "جبل الهيكل مفتوح للجميع، وإذا اعتقدت حماس أنها إذا هددتني فسوف تردعني، فليفهموا أن الزمن قد تغير".وفي الصباح، قال "بن غفير" من داخل باحات الأقصى: "حكومتنا لن تستسلم لتهديدات حماس ، جبل الهيكل هو المكان الأكثر أهمية لشعب إسرائيل، ونحافظ على حرية الحركة للمسلمين والمسيحيين، واليهود أيضًا سيصلون إلى جبل الهيكل".وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قد اقتحم صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.ووصل المتطرف بن غفير في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.ويأتي الاقتحام، خلافا للتقارير الإسرائيلية التي أفادت بأن بن غفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التي جمعته، مساء الإثنين، برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.وأفادت إذاعة (كان)، بأن جهاز المخابرات (شاباك) هو من أعطى الضوء الأخضر لوزير الأمن القومي بن غفير، وسمح له باقتحام المسجد الأقصى.