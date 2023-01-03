دولي

إيران: سنلاحق إسرائيل بأي مكان في العالم

إيران: سنلاحق إسرائيل بأي مكان في العالم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توعد قائدان عسكريان إيرانيان بالرد على أي هجوم إسرائيلي على بلادهما، ويأتي ذلك في وقت وضعت فيه حكومة بنيامين نتنياهو المُشكّلة حديثا ملف إيران على رأس أولوياتها.

وقال قائد الجيش عبد الرحيم موسوي أمس الاثنين، في ختام مناورات للجيش الإيراني: إن "القوات المسلحة سترد بحزم إذا واجه أي جزء من إيران تهديدا من قبل الكيان الصهيوني، حسب وصفه".

وأضاف موسوي أن هذه المناورات تتضمن رسالة سلام وصداقة لدول المنطقة والدول الصديقة والمتحالفة؛ ورسالة أخرى للأعداء، حسب تعبيره.

وأشار قائد الجيش الإيراني إلى أن إسرائيل تعيش حاليا في أسوأ حالاتها، وفق قناة (الجزيرة). 

وقال موسوي إنه لهذا السبب اضطُر نتنياهو إلى التحالف مع من وصفهم بالسياسيين المتطرفين من أجل تشكيل حكومته.

من جهته، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أمس الاثنين إن بلاده ستلاحق العدو في أي مكان في العالم إذا تعرضت السفن الإيرانية في البحار لأدنى اعتداء.

وأضاف سلامي في كلمة له، أن طهران تمتلك مسيّرات قادرة على التأثير على العديد من الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم.

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده لا تعير تهديدات الحكومة الإسرائيلية الجديدة أي اهتمام، مضيفا أن طهران سترد بشكل صارم وجاد على أي اعتداء إسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد 3 أهداف لحكومته، بينها منع إيران من امتلاك سلاح نووي، في حين طلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الاثنين رفع ميزانيتها تحضيرا لاحتمال ضرب إيران.

وفي وقت سابق، قال قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن قواته حسّنت جاهزيتها لضرب أهداف نووية إيرانية، مؤكدا أن مستوى الاستعداد لعملية ضد إيران قد تحسن بشكل كبير.

وخلال السنوات الماضية، تعرضت ناقلات نفط وسفن تجارية في الخليج لهجمات استخدمت فيها طائرات مسيرة وألغام بحرية، كما تم استهداف سفينة إيرانية واحدة على الأقل بلغم لاصق في البحر الأحمر، كما وتبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بشأن تلك الهجمات.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يرفع حالة التأهب بالمنظومة الأمنية بعد تهديدات (حماس والجهاد)

الاحتلال يرفع حالة التأهب بالمنظومة الأمنية بعد تهديدات (حماس والجهاد)

مقتل جندي جراء انفلات رصاصة داخل قاعدة عسكرية بالقرب من القدس

مقتل جندي جراء انفلات رصاصة داخل قاعدة عسكرية بالقرب من القدس

تركيا: اتخذنا إجراءات ضد اليونان وهذه تفاصيل الحادث بالمياه الإقليمية

تركيا: اتخذنا إجراءات ضد اليونان وهذه تفاصيل الحادث بالمياه الإقليمية

&quot;داعش&quot; يعلن مسؤوليته عن التفجير قرب مطار كابل العسكري

"داعش" يعلن مسؤوليته عن التفجير قرب مطار كابل العسكري

الكشف عن سبب تحرك نتنياهو لإقناع بن غفير بالتخلي عن قرار اقتحام الأقصى

الكشف عن سبب تحرك نتنياهو لإقناع بن غفير بالتخلي عن قرار اقتحام الأقصى

تفاصيل اجتماع أمني إسرائيلي في تل آبيب

تفاصيل اجتماع أمني إسرائيلي في تل آبيب

مقتل 65 عسكرياً روسياً في قصف أوكراني بصواريخ &quot;هايمارس&quot;

مقتل 65 عسكرياً روسياً في قصف أوكراني بصواريخ "هايمارس"

تركيا: مصرع ستة أشخاص جرّاء انقلاب حافلة في مدينة ماردين

تركيا: مصرع ستة أشخاص جرّاء انقلاب حافلة في مدينة ماردين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: إسرائيل تهدد بصياغة قائمة عقوبات ضد الفلسطينيين

المطران حنا: إسرائيل تهدد بصياغة قائمة عقوبات ضد الفلسطينيين

فتوح:‏ اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى تطور خطير ونحذر من عواقبه

فتوح:‏ اقتحام "بن غفير" للأقصى تطور خطير ونحذر من عواقبه

البكري يدين اقتحام بن غفير للأقصى ويحذر من تبعاته على استقرار المنطقة

البكري يدين اقتحام بن غفير للأقصى ويحذر من تبعاته على استقرار المنطقة

وزير الزراعة يقوم بجولة ميدانية في محافظتي بيت لحم والخليل وخربة زكريا المحاطة بالمستوطنات

وزير الزراعة يقوم بجولة ميدانية في محافظتي بيت لحم والخليل وخربة زكريا المحاطة بالمستوطنات

منظمة الصحة العالمية تكرم الدكتورة سمر مسمار مؤسسة برنامج طب الأسرة بجامعة النجاح الوطنية

منظمة الصحة العالمية تكرم الدكتورة سمر مسمار مؤسسة برنامج طب الأسرة بجامعة النجاح الوطنية

الخليل: &quot;الشرطة&quot; تقبض على 3 مطلوبين بجرائم إطلاق نار

الخليل: "الشرطة" تقبض على 3 مطلوبين بجرائم إطلاق نار

الاحتلال يأخذ قياسات منزل أسير شمال القدس تمهيدًا للهدم

الاحتلال يأخذ قياسات منزل أسير شمال القدس تمهيدًا للهدم

استفزاز غير مسبوق.. &quot;الخارجية&quot; تُعلق على اقتحام بن غفير للأقصى

استفزاز غير مسبوق.. "الخارجية" تُعلق على اقتحام بن غفير للأقصى

منوعات

اعتقال ملكة جمال عربية بتهمة حيازة مخدرات... إليكم التفاصيل

اعتقال ملكة جمال عربية بتهمة حيازة مخدرات... إليكم التفاصيل

شاهد.. نجمة عربية تشتكي من ظلم طليقها الفنان وتطالب بإنصاف طفلها

شاهد.. نجمة عربية تشتكي من ظلم طليقها الفنان وتطالب بإنصاف طفلها

بالفيديو والصور.. نور إيهاب تحتفل رسمياً بخطوبتها

بالفيديو والصور.. نور إيهاب تحتفل رسمياً بخطوبتها

شاهد.. فيفي عبده تكشف سبب طلبها الطلاق

شاهد.. فيفي عبده تكشف سبب طلبها الطلاق

أحلام تروّج لألبومها الجديد بطريقة مميّزة ومفاجأة خاصة

أحلام تروّج لألبومها الجديد بطريقة مميّزة ومفاجأة خاصة

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين &quot;سوق الكانتو&quot; و&quot;بطن الحوت&quot;

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين "سوق الكانتو" و"بطن الحوت"

عربي

حميدتي يغلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى لهذا السبب

حميدتي يغلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى لهذا السبب

وفاتان إثر اندلاع حريق بمصنع شرق العاصمة الأردنية

وفاتان إثر اندلاع حريق بمصنع شرق العاصمة الأردنية

تفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني بوزير المخابرات المصرية

تفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني بوزير المخابرات المصرية

لتخفيف أعباء الأردنيين.. قرار من الملك عبد الله بشأن ضريبة الكيروسين بالشتاء

لتخفيف أعباء الأردنيين.. قرار من الملك عبد الله بشأن ضريبة الكيروسين بالشتاء