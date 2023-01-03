تركيا: اتخذنا إجراءات ضد اليونان وهذه تفاصيل الحادث بالمياه الإقليمية

رام الله - دنيا الوطناتهم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، السياسيين والعسكريين اليونانيين بافتعال الاستفزازات والأزمات مع تركيا بشكل ممنهج بهدف التغطية على عجزهم، على حد وصفه.وأكد أكار خلال كلمة ألقاها أمس الاثنين أمام ضباط البحرية التركية في بحر إيجة- اتخاذ أنقرة التدابير اللازمة ضد أي عمل استفزازي من اليونان.وقال الوزير التركي إن "هؤلاء السياسيين والعسكريين اليونانيين يسعون لتحويل المشاكل بين اليونان وتركيا إلى مشاكل بين تركيا والولايات المتحدة أو تركيا والاتحاد الأوروبي أو تركيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)".وفي الأشهر القليلة الماضية، تصاعد الخلاف مجددا بين البلدين بشأن الحدود البحرية والمياه الإقليمية، بحسب قناة (الجزيرة).والشهر الماضي، هدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن تقوم بلاده بما يلزم إذا استمرت اليونان في استفزازاتها، وذلك تعليقا على المناورات العسكرية اليونانية في جزر بحر إيجة قبالة السواحل التركية.كما قال جاويش أوغلو إن "السيادة اليونانية على الجزر تصبح موضع شك في حال استمرت أثينا في تسليحها".وقبل ذلك، لوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتحرك ضد اليونان قائلا إن "تركيا قد تأتي على حين غرة في ليلة من الليالي".