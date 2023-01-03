عاجل

  • جيش الاحتلال: مقتل جندي من الشرطة العسكرية جراء انفلات رصاصة من سلاح داخل قاعدة عسكرية بالقرب من القدس


دولي

تركيا: اتخذنا إجراءات ضد اليونان وهذه تفاصيل الحادث بالمياه الإقليمية

تركيا: اتخذنا إجراءات ضد اليونان وهذه تفاصيل الحادث بالمياه الإقليمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اتهم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، السياسيين والعسكريين اليونانيين بافتعال الاستفزازات والأزمات مع تركيا بشكل ممنهج بهدف التغطية على عجزهم، على حد وصفه.

وأكد أكار خلال كلمة ألقاها أمس الاثنين أمام ضباط البحرية التركية في بحر إيجة- اتخاذ أنقرة التدابير اللازمة ضد أي عمل استفزازي من اليونان.

وقال الوزير التركي إن "هؤلاء السياسيين والعسكريين اليونانيين يسعون لتحويل المشاكل بين اليونان وتركيا إلى مشاكل بين تركيا والولايات المتحدة أو تركيا والاتحاد الأوروبي أو تركيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وفي الأشهر القليلة الماضية، تصاعد الخلاف مجددا بين البلدين بشأن الحدود البحرية والمياه الإقليمية، بحسب قناة (الجزيرة). 

والشهر الماضي، هدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن تقوم بلاده بما يلزم إذا استمرت اليونان في استفزازاتها، وذلك تعليقا على المناورات العسكرية اليونانية في جزر بحر إيجة قبالة السواحل التركية.

كما قال جاويش أوغلو إن "السيادة اليونانية على الجزر تصبح موضع شك في حال استمرت أثينا في تسليحها".

وقبل ذلك، لوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتحرك ضد اليونان قائلا إن "تركيا قد تأتي على حين غرة في ليلة من الليالي".

أخبار ذات صلة

مقتل جندي جراء انفلات رصاصة داخل قاعدة عسكرية بالقرب من القدس

مقتل جندي جراء انفلات رصاصة داخل قاعدة عسكرية بالقرب من القدس

إيران: سنلاحق إسرائيل بأي مكان في العالم

إيران: سنلاحق إسرائيل بأي مكان في العالم

&quot;داعش&quot; يعلن مسؤوليته عن التفجير قرب مطار كابل العسكري

"داعش" يعلن مسؤوليته عن التفجير قرب مطار كابل العسكري

الكشف عن سبب تحرك نتنياهو لإقناع بن غفير بالتخلي عن قرار اقتحام الأقصى

الكشف عن سبب تحرك نتنياهو لإقناع بن غفير بالتخلي عن قرار اقتحام الأقصى

تفاصيل اجتماع أمني إسرائيلي في تل آبيب

تفاصيل اجتماع أمني إسرائيلي في تل آبيب

مقتل 65 عسكرياً روسياً في قصف أوكراني بصواريخ &quot;هايمارس&quot;

مقتل 65 عسكرياً روسياً في قصف أوكراني بصواريخ "هايمارس"

تركيا: مصرع ستة أشخاص جرّاء انقلاب حافلة في مدينة ماردين

تركيا: مصرع ستة أشخاص جرّاء انقلاب حافلة في مدينة ماردين

الخارجية الإيرانية: الأجواء مع السعودية إيجابية

الخارجية الإيرانية: الأجواء مع السعودية إيجابية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر يحذر من تدنيس &quot;بن غفير&quot; للأقصى ويدعو لتكثيف الرباط فيه

بحر يحذر من تدنيس "بن غفير" للأقصى ويدعو لتكثيف الرباط فيه

مطالبات بتحرك شعبي لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

مطالبات بتحرك شعبي لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

الشيخ عكرمة صبري يؤكد أن التحقيق معه جاء على خلفية حملة تحريضية

الشيخ عكرمة صبري يؤكد أن التحقيق معه جاء على خلفية حملة تحريضية

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

عطون: شعبنا لن يسلّم للاحتلال ولن يسمح له بتحديد أجندة التعاطي مع مقدساتنا الإسلامية

عطون: شعبنا لن يسلّم للاحتلال ولن يسمح له بتحديد أجندة التعاطي مع مقدساتنا الإسلامية

&quot;قائمة بالأصناف&quot;.. الاحتلال يسمع بإدخال مستلزمات طبية دون تقديم طلب خاص

"قائمة بالأصناف".. الاحتلال يسمع بإدخال مستلزمات طبية دون تقديم طلب خاص

الرئيس عباس يستقبل الزعيم الروحي للطائفة المعروفية الدرزية

الرئيس عباس يستقبل الزعيم الروحي للطائفة المعروفية الدرزية

&quot;فتح&quot; في رومانيا تصدر بياناً في ذكرى الانطلاقة الـ 58

"فتح" في رومانيا تصدر بياناً في ذكرى الانطلاقة الـ 58

منوعات

أحلام تروّج لألبومها الجديد بطريقة مميّزة ومفاجأة خاصة

أحلام تروّج لألبومها الجديد بطريقة مميّزة ومفاجأة خاصة

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين &quot;سوق الكانتو&quot; و&quot;بطن الحوت&quot;

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين "سوق الكانتو" و"بطن الحوت"

إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد رمضان يقدم أغنيته &quot;على وضعنا&quot; حصرياً في معكم منى الشاذلي

محمد رمضان يقدم أغنيته "على وضعنا" حصرياً في معكم منى الشاذلي

حماقي يفاجئ إسعاد يونس ويعزمها على بيتزا من صنع يديه

حماقي يفاجئ إسعاد يونس ويعزمها على بيتزا من صنع يديه

حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب ببيروت

حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب ببيروت

عربي

وفاتان إثر اندلاع حريق بمصنع شرق العاصمة الأردنية

وفاتان إثر اندلاع حريق بمصنع شرق العاصمة الأردنية

تفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني بوزير المخابرات المصرية

تفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني بوزير المخابرات المصرية

لتخفيف أعباء الأردنيين.. قرار من الملك عبد الله بشأن ضريبة الكيروسين بالشتاء

لتخفيف أعباء الأردنيين.. قرار من الملك عبد الله بشأن ضريبة الكيروسين بالشتاء

تونس: إحباط ست عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين من جنسيات مختلفة

تونس: إحباط ست عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين من جنسيات مختلفة