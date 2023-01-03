إعلام إسرائيلي يعلق على فيديو حزب الله "قسمًا قادرون"

رام الله - دنيا الوطنعلّقت وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل مكثّف، الإثنين، على مقطع الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية لمقاتلين من قوة "الرضوان" يتدربون على اقتحام المستوطنات الإسرائيلية، واختراق الجدار الإسمنتي الذي بناه الاحتلال على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "حزب الله يناور على اقتحام شمال إسرائيل، ويستعرض الحالة القتالية لدى مقاتليه"، وفق قناة (الميادين).وأشار أليئور ليفي، معلق الشؤون الفلسطينية في قناة (كان) وصحيفة (يديعوت أحرونوت)، في تغريدة عبر (تويتر)، إلى أنّ "حزب الله نشر الليلة فيديو مع عدة كيلوغرامات من المتفجرات، يوثّق فيه مناورة تحاكي لحظة اقتحام مقاتليه شمال إسرائيل، وتدمير آليات عسكرية ودبابة ومدرعات".وقال روعي كايس، معلق الشؤون العربية في قناة (كان) الإسرائيلية، إنّ "الإعلام الحربي للمقاومة نشر في الساعات الأخيرة فيديو يحاكي قيام عناصر من قوة الرضوان، وهي وحدة النخبة لديهم، بالتسلل الى الأراضي الإسرائيلية وعبور الحدود".وأضاف أنّ "هذه محاكاة في إطار الحرب النفسية.. ونحن نستطيع أن نرى كيف يحاكي عناصر حزب الله إطلاق النار على نجمة داوود، هذه هي الأجواء هناك".وأكّد الصحفي الإسرائيلي متاي أشرام، في تغريدة، أنّ " حزب الله نشر مقطعاً مصوراً إبداعياً، يحمل رسالة تهديد تجاه "إسرائيل"، تحت عنوان "نقسم أننا قادرون".وأضاف أنه "في الفيديو، يظهر مقاتلو حزب الله وهم يرتدون ملابس ومعدات عسكرية وأسلحة عالية الجودة، ويقتحمون الجدار الحدودي ويشنون هجوماً عنيفاً على قواتنا".كما حللت الصحفية في (القناة 12) الإسرائيلية، سبيير ليبيكين، أنّ نشر الفيديو مرتبط بعدة عوامل، وقالت إنه "في ظلّ ولاية حكومة نتنياهو، نشر حزب الله فيلماً جديداً للحرب النفسية من إنتاجه، ويحاول أن يعرض فيه قدراته لاقتحام الجدار الفاصل والعمل ضدّ إسرائيل".