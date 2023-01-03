ما هي الشروط التي وضعها (شاباك) لـ"بن غفير" قُبيل اقتحام الأقصى؟

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، عن الشروط التي وضعها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قُبيل اقتحام المسجد الأقصى.ووفقًا لإذاعة جيش الاحتلال، فإن رئيس (شاباك) رونين بار لم يعبّر عن أي معارضة لاقتحام بن غفير للأقصى، لكنه قال إن هناك عدة شروط التي يجب الوفاء بها".وبحسب الإذاعة، فإن الشروط تنص على أن "يكون الاقتحام في الساعات الأولى من الصباح كما حدث اليوم، بالإضافة إلى ذلك أن لا يكون هناك أي ضرر للوضع الراهن (بمعنى عدم الصلاة أو أداء أي طقوس أخرى يمكن تفسيرها على أنها استفزاز)، وأن الاقتحام سيتم بطريقة منظمة ومنسقة".