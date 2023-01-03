استفزاز غير مسبوق.. "الخارجية" تُعلق على اقتحام بن غفير للأقصى





واعتبرت "الخارجية" الاقتحام استفزازاً غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفافا بالمطالبات بوقفها، كما أنها شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيع لهم وحماية لارتكاب ابشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى.





وحملت الوزارة نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على الأقصى، وستتابعها على المستويات كافة بالتنسيق مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية





رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة اقتحام الوزير المتطرف بن غفير المسجد الأقصى المبارك.