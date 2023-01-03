أول تعليق من حماس على اقتحام "بن غفير" المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، إن "جريمة اقتحام الوزير الصهيوني الفاشي "بن غفير" للمسجد الأقصى، استمرار لعدوان الاحتلال الصهيوني على مقدساتنا وحربه على هويته العربية".وتابع قاسم خلال تصريح صحفي: "المسجد الأقصى كان وسيبقى فلسطيني عربي إسلامي ، ولا يمكن لأي قوة أو شخص فاشي أن يغيير هذه الحقيقة".‏وأكمل:"شعبنا الفلسطيني سيواصل دفاعه عن مقدساته ومسجده الأقصى وقتاله من أجل تطهيره من دنس الاحتلال، ولن تتوقف هذه المعركة إلا بانتصار شعبنا النهائي وطرد المحتل عن كامل أرضنا".