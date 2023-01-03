الطقس: فلسطين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وزخات متفرقة من الأمطار

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رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم مغبراً أحيانا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، واعتبارا من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تشتد وتكون غزيرة في ساعات المساء والليل ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 50 كم /ساعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية الى شمالية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق حتى ساعات الصباح وتضعف فرصة الهطول في ساعات الظهيرة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر :1- تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية والأغوار 2-خطر التزحلق على الطرقات 3 – تدني مدى الرؤيا الافقيةدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: