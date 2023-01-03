استشهاد طفل خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل آدم عصام عياد (15 عاما)، متأثراً بإصابته برصاصة في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، فجر اليوم الثلاثاء.وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وشرعت بدهم منازل المواطنين وتفتيشها، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بصورة عشوائية، ما أدى إلى إصابة الطفل عياد برصاصة في الصدر نقل إثرها الى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده، كما أصيب طفل آخر برصاصة في اليد.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عنان أحمد سرابطة، بعد أن داهمت منزل والده في المخيم وفتشته وعبثت بمحتوياته.وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الإضراب الشامل حدادا على روح الشهيد الفتى عياد، على أن يقدم طلبة المدارس امتحاناتهم.وباستشهاد الطفل عياد، يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى ثلاثة، بعد أن استشهد أمس في قرية كفر دان في جنين، محمد سامر حسن حوشية (21 عاماً)، وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عاماً).