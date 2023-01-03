شاهد: الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى



ووصل المتطرف بن غفير في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



ويأتي الاقتحام، خلافا للتقارير الإسرائيلية التي أفادت بأن بن غفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التي جمعته، مساء الإثنين، برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.



وأفادت إذاعة (كان)، بأن جهاز المخابرات (شاباك) هو من أعطى الضوء الأخضر لوزير الأمن القومي بن غفير، وسمح له باقتحام المسجد الأقصى.







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رام الله - دنيا الوطناقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.