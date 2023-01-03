شؤون فلسطينية

شاهد: الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى

شاهد: الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
الوزير المتطرف بن غفير خلال اقتحامه للمسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

ووصل المتطرف بن غفير في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي الاقتحام، خلافا للتقارير الإسرائيلية التي أفادت بأن بن غفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التي جمعته، مساء الإثنين، برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأفادت إذاعة (كان)، بأن جهاز المخابرات (شاباك) هو من أعطى الضوء الأخضر لوزير الأمن القومي بن غفير، وسمح له باقتحام المسجد الأقصى.


5dabd0963fd90132.


أخبار ذات صلة

الخليل: &quot;الشرطة&quot; تقبض على 3 مطلوبين بجرائم إطلاق نار

الخليل: "الشرطة" تقبض على 3 مطلوبين بجرائم إطلاق نار

الاحتلال يأخذ قياسات منزل أسير شمال القدس تمهيدًا للهدم

الاحتلال يأخذ قياسات منزل أسير شمال القدس تمهيدًا للهدم

ما هي الشروط التي وضعها (شاباك) لـ&quot;بن غفير&quot; قُبيل اقتحام الأقصى؟

ما هي الشروط التي وضعها (شاباك) لـ"بن غفير" قُبيل اقتحام الأقصى؟

استفزاز غير مسبوق.. &quot;الخارجية&quot; تُعلق على اقتحام بن غفير للأقصى

استفزاز غير مسبوق.. "الخارجية" تُعلق على اقتحام بن غفير للأقصى

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

أول تعليق من حماس على اقتحام &quot;بن غفير&quot; المسجد الأقصى

أول تعليق من حماس على اقتحام "بن غفير" المسجد الأقصى

الطقس: فلسطين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وزخات متفرقة من الأمطار

الطقس: فلسطين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وزخات متفرقة من الأمطار

استشهاد طفل خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم

استشهاد طفل خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر يحذر من تدنيس &quot;بن غفير&quot; للأقصى ويدعو لتكثيف الرباط فيه

بحر يحذر من تدنيس "بن غفير" للأقصى ويدعو لتكثيف الرباط فيه

مطالبات بتحرك شعبي لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

مطالبات بتحرك شعبي لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

الشيخ عكرمة صبري يؤكد أن التحقيق معه جاء على خلفية حملة تحريضية

الشيخ عكرمة صبري يؤكد أن التحقيق معه جاء على خلفية حملة تحريضية

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

عطون: شعبنا لن يسلّم للاحتلال ولن يسمح له بتحديد أجندة التعاطي مع مقدساتنا الإسلامية

عطون: شعبنا لن يسلّم للاحتلال ولن يسمح له بتحديد أجندة التعاطي مع مقدساتنا الإسلامية

الرئيس عباس يستقبل الزعيم الروحي للطائفة المعروفية الدرزية

الرئيس عباس يستقبل الزعيم الروحي للطائفة المعروفية الدرزية

&quot;فتح&quot; في رومانيا تصدر بياناً في ذكرى الانطلاقة الـ 58

"فتح" في رومانيا تصدر بياناً في ذكرى الانطلاقة الـ 58

الهباش: بن غفير يمثل الوجه العنصري والعدواني الحقيقي لحكومة الاحتلال

الهباش: بن غفير يمثل الوجه العنصري والعدواني الحقيقي لحكومة الاحتلال

منوعات

أحلام تروّج لألبومها الجديد بطريقة مميّزة ومفاجأة خاصة

أحلام تروّج لألبومها الجديد بطريقة مميّزة ومفاجأة خاصة

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين &quot;سوق الكانتو&quot; و&quot;بطن الحوت&quot;

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين "سوق الكانتو" و"بطن الحوت"

إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد رمضان يقدم أغنيته &quot;على وضعنا&quot; حصرياً في معكم منى الشاذلي

محمد رمضان يقدم أغنيته "على وضعنا" حصرياً في معكم منى الشاذلي

حماقي يفاجئ إسعاد يونس ويعزمها على بيتزا من صنع يديه

حماقي يفاجئ إسعاد يونس ويعزمها على بيتزا من صنع يديه

حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب ببيروت

حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب ببيروت

عربي

وفاتان إثر اندلاع حريق بمصنع شرق العاصمة الأردنية

وفاتان إثر اندلاع حريق بمصنع شرق العاصمة الأردنية

تفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني بوزير المخابرات المصرية

تفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني بوزير المخابرات المصرية

لتخفيف أعباء الأردنيين.. قرار من الملك عبد الله بشأن ضريبة الكيروسين بالشتاء

لتخفيف أعباء الأردنيين.. قرار من الملك عبد الله بشأن ضريبة الكيروسين بالشتاء

تونس: إحباط ست عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين من جنسيات مختلفة

تونس: إحباط ست عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين من جنسيات مختلفة