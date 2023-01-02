بحر يحذر من تدنيس "بن غفير" للأقصى ويدعو لتكثيف الرباط فيه

رام الله - دنيا الوطنحذّر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر من مخطّطات وتهديدات وزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى و"هو نذير من شأنه إشعال المنطقة".ودعا بحر في تصريح صحفي، "المرابطين والمرابطات لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى دفاعاً عنه، ولمواجهة الاقتحامات الإسرائيلية".وأشار إلى أن مخططات الاحتلال الإجرامية تتطلب من أبناء الأمّة وأحرار العالم العمل الجاد لفضحها على كل الأصعدة، ونبذ التطبيع مع الاحتلال وتعزيز مقاطعته وعزله دولياً.وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بتحمّل مسؤولياتها في نصرة المسجد الأقصى، والدفاع عن المقدّسات الإسلامية والمسيحية التي تتعرّض لأبشع صور الجرائم والانتهاكات بحقها.