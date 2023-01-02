عطون: شعبنا لن يسلّم للاحتلال ولن يسمح له بتحديد أجندة التعاطي مع مقدساتنا الإسلامية

رام الله - دنيا الوطنقال النائب أحمد عطون، إن "شعبنا لن يسلم للاحتلال ولا لحكومته ولا لبن غفير، ولن يسمح لهم بأن يصولوا ويجولوا في الأقصى، ويحددوا أجندة التعاطي مع مقدساتنا الإسلامية وتحديدا الأقصى".وأضاف: "بن غفير وبمجرد استلامه لحقيبة الأمن الداخلي وزيرا في حكومة الاحتلال يريد أن يقول بأن أول عمل يقوم به هو اقتحام المسجد الأقصى".وبين أن تصريحات بن غفير أوجدت حالة من الإرباك على الساحة الفلسطينية حيث تدخلت فصائل المقاومة مع جميع الأطراف العربية للتصدي لهذه الاقتحامات.وأكد أن المقدسيين عاشوا حالة استنفار، واعتبروا أن دعوة بن غفير هي نوع من التحدي، الذي أعاد ذاكرة الفلسطينيين لمشهد اقتحام الأقصى من قبل شارون".وأوضح عطون أن سماح الاحتلال لبن غفير وغيره باقتحام المسجد الأقصى هو لعب في النار، متابعا: "المطلوب منا كفلسطينيين أن نبعث برسالة للقاصي والداني بأننا لن نسلم هذه المقدسات ولن نسمح للمجرمين بتدنيس الأقصى المبارك، ويجب أن نحشد كل قوانا للتواجد في الأقصى لندافع عنه وعن عقيدتنا".