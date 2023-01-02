"قائمة بالأصناف".. الاحتلال يسمع بإدخال مستلزمات طبية دون تقديم طلب خاص











رام الله - دنيا الوطنأصدرت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع لقطاع غزة، تنويهاً هاماً لأصحاب الشركات التي تعمل في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.وقالت اللجنة في بيان لها مساء اليوم الاثنين، إن الجانب الإسرائيلي أبلغها بالسماح لـ 50 سلعة تتبع للقطاع الصحي بدخولها لقطاع غزة ابتداءً من يوم الأربعاء القادم 04/01/2023 دون الحاجة لتقديم طلب خاص.وأضافت أن الشركات سيمكنها إدخال هذه السلع بشكل عادي كل يوم لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حسب النظام المعمول به.