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تفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني بوزير المخابرات المصرية

تفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني بوزير المخابرات المصرية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البركان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الاثنين، اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة في مصر.

ونقل كامل، رسالة شفوية لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

من جانبه، أكد البرهان على أهمية العلاقات السودانية المصرية وضرورة تعزيزها وتمتينها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

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