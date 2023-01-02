دولي

"داعش" يعلن مسؤوليته عن التفجير قرب مطار كابل العسكري

"داعش" يعلن مسؤوليته عن التفجير قرب مطار كابل العسكري
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تنظيم "داعش" في أفغانستان مسؤوليته، عن الانفجار الذي وقع بالقرب من مطار عسكري في العاصمة الأفغانية كابل، وفق ما أفاد موقع "روسيا اليوم".

وذكرت وكالة "أماج نيوز" أن "فرع ولاية خراسان التابع لتنظيم "داعش" تبنى مسؤولية الهجوم على مدخل المطار العسكري في كابل، وذكر أنه نتيجة لهذا العمل قتل وجرح 50 من مقاتلي طالبان".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة "طالبان" عبد النافع تاكور أن انفجارا وقع أمس الأحد، بمحيط مطار كابل العسكري، مخلفا عددا من القتلى والجرحى.

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