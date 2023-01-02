الكشف عن سبب تحرك نتنياهو لإقناع بن غفير بالتخلي عن قرار اقتحام الأقصى

رام الله - دنيا الوطنكشفت إذاعة إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، عن السبب وراء تحرك رئيس حكومة الاحتلال بيامين نتنياهو لإقناع الوزير ايتمار بن غفير بالتخلي عن قرار اقتحام المسجد الأقصى.وأوضحت قناة (كان) الإسرائيلية، أن نتنياهو تحرك لإقناع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للتخلي عن اقتحام المسجد الأقصى لأنه لا يريد تخريب زيارته المرتقبة للإمارات.وأكدت الإذاعة أن نتنياهو يركز على إنجاح الزيارة بدون أي مشاكل تثير الانتباه عنها.وفي وقت سابق من هذا المساء، تراجع بن غفير، عن عزمه اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس خلال الأسبوع الجاري.وقال موقع (والا) الإسرائيلي إن هذا القرار جاء عقب محادثة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع بن غفير على خلفية نية الأخير اقتحام الأقصى.ونقل الموقع عن مقربين من بن غفير أنه لا يزال مصممًا على الاقتحام لكنه أجلها للأسابيع المقبلة، وزعموا أن نتنياهو لم يطلب منه الامتناع عن القيام بذلك.وأضافوا أن بن غفير أكد لنتنياهو أنه يجب عدم الرضوخ لتهديدات (حماس) بعدم السكوت على اقتحام بن غفير للأقصى.