شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يستقبل الزعيم الروحي للطائفة المعروفية الدرزية

الرئيس عباس يستقبل الزعيم الروحي للطائفة المعروفية الدرزية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الزعيم الروحي للطائفة المعروفية الدرزية الشيخ موفق طريف، والوفد المرافق له.

ورحب الرئيس عباس بالوفد الضيف، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعب الفلسطيني بأبناء الطائفة المعروفية الدرزية، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيز هذه العلاقات بين أبناء الشعب الواحد.

وأشاد الرئيس عباس بالدور الكبير الذي يلعبه سماحة الشيخ موفق طريف، لتعميق أواصر الأخوة بين الأهل وأبناء الشعب الواحد.

بدوره، نقل الشيخ موفق طريف، تحيات الطائفة المعروفية الدرزية وتقديرها الكبير لفخامة الرئيس محمود عباس وجهوده الحثيثة الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ودعم وتعزيز العلاقات الأخوية والقيم المشتركة، وتجاوز جميع آثار الحادث المؤسف التي نتجت عن وفاة الشاب تيران فيرو.

وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والأخ ياسر عباس.

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