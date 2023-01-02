"فتح" في رومانيا تصدر بياناً في ذكرى الانطلاقة الـ 58

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح "إقليم رومانيا"، مساء اليوم الاثنين، بياناً صحفياً في ذكرى الانطلاقة الـ 58 للحركة وللثورة الفلسطينية المعاصرة.وقال البيان إن "حركة فتح بعد 58 عاماً من النضال استطاعت رغم الازمات والضغوطات تحتفظ بوطنيتها واجماع الشعب عليها بعيدا عن العصبية الفكرية والحزبية المقيته والعشائرية وجمعت بين أبناء شعبها تحت مظلة منظمة التحرير".وأضاف "في حين أن المحاولات الإسرائيلية لم تتوقف منذ خمسينيات القرن الماضي من افشال المنظمة ولكن كل المحاولات باءت بالفشل بسبب وعي شعبنا الفلسطيني الذي رفض التخلي عن هويته الوطنية الفلسطينية وتمسكه بوحدة الأرض والمصير وبمنظمة التحرير".وأكد البيان أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني في كل مكان في الوطن والشتات وكل المحاولات المشبوهة التي تستهدفها لن تتمكن من تحقيق تلك الأهداف المشبوهة، لأن الثورة الفلسطينية قدمت قوافل الشهداء والجرحى والمصابين والمعتقلين والأسرى لن تتوقف عن الأهداف المنشودة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وفي نهاية الأمر وبغض النظر عن الأشخاص والخلاف والاختلاف في الرأي فإن الأهداف الوطنية للمنظمة ثابتة ولن تتغير.