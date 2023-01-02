شؤون فلسطينية

إصابات خلال اقتحام الاحتلال رام الله واعتداء على جنازة بالخليل

إصابات خلال اقتحام الاحتلال رام الله واعتداء على جنازة بالخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والاختناق مساء اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، إلى جانب الاعتداء على جنازة في الخليل.

 وذكرت مصادر محلية أن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت ريما، تزامناً مع اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

 وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء اعتداء قوات الاحتلال على جنازة في بلدة بيت ريما شمال الخليل.

 ومنع جنود الاحتلال المشيعين من المرور عبد مدخل البلدة الرئيسي، وأغلقوا البوابة الحديدية المقامة عليه، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

 وحاولت قوات الاحتلال أكثر من مرة منع الجنازات، من الوصول إلى المقبرة المحاذية للشارع الرئيسية في بلدة بيت ريما.

وفي قلقيلة، اعتقلت قوات الاحتلال طفلين شقيقين من بلدة عزون شرق المحافظة، وهما مرسي ووضاح عبد الخالق (14 و15 عاما)، وذلك بعد مداهمة منزل ذويهما وتفتيشه.

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