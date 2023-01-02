شؤون فلسطينية

الهباش: بن غفير يمثل الوجه العنصري والعدواني الحقيقي لحكومة الاحتلال

الهباش: بن غفير يمثل الوجه العنصري والعدواني الحقيقي لحكومة الاحتلال
الهباش
رام الله - دنيا الوطن
قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن إيتمار بن غفير يمثل الوجه الحقيقي العنصري والعدواني لحكومة الاحتلال الجديدة التي تسعى علنا لفرض معادلة جديدة خاصة في المسجد الأقصى المبارك، من خلال تغيير حالة الوضع القائم وانتزاع وسرقة بقعة أو مكان من الحرم القدسي الشريف لإقامة "الهيكل" المزعوم، وإقامة الصلوات التلمودية داخل باحاته، وزيادة وتيرة الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون الإرهابيون بحماية شرطة الاحتلال وبدعم كامل من حكومتهم.

وندد الهباش، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، بنية المتطرف بن غفير اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه يسعى بشتى الطرق والوسائل لإشعال فتيل الحرب الدينية التي لن يسلم منها أحد.

وحذر من "أننا مقبلون على أيام تحتاج إلى مواجهة من نوع خاص، وتأخذ أبعادا وأشكالا مختلفة"، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تتحرك على كافة المستويات القانونية، من خلال مؤسسات القانون الدولي، وعلى صعيد محكمة الجنايات الدولية، وفضح ممارسات وسياسات الاحتلال الإجرامية، لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا ومقدساتنا، وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف أن الاحتلال يشن حربا شاملة على الشعب الفلسطيني، في محاولة لكسر إرادة شعبنا ونضاله ضد الاحتلال، مؤكدا "أننا لن نستسلم ونحن مصممون على الصمود والبقاء والمواجهة، ونحن باقون في أرضنا ولن نغادرها وسنتحدى سياسات الاحتلال الإسرائيلي، ويوما ما وإن شاء الله سيكون قريبا، سننتصر على هذا الاحتلال وسيغيب عن أرضنا ومقدساتنا".

وطالب الهباش العرب والمسلمين بالتحرك العاجل وبكل الاتجاهات، على الصعيد الدولي والإنساني، متسائلا: ماذا يمكن أن ننتظر أكثر بعد كل هذه التصريحات العلنية من قبل حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك ومحاولة استهدافه؟.

أخبار ذات صلة

&quot;فتح&quot; في رومانيا تصدر بياناً في ذكرى الانطلاقة الـ 58

"فتح" في رومانيا تصدر بياناً في ذكرى الانطلاقة الـ 58

إصابات خلال اقتحام الاحتلال رام الله واعتداء على جنازة بالخليل

إصابات خلال اقتحام الاحتلال رام الله واعتداء على جنازة بالخليل

فتوح: مخططات بن غفير لتدنيس الأقصى ستشعل للمنطقة

فتوح: مخططات بن غفير لتدنيس الأقصى ستشعل للمنطقة

&quot;القوى&quot;: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن ترهب شعبنا ولن تكسر إرادته

"القوى": جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن ترهب شعبنا ولن تكسر إرادته

بحر يشيد بقرار مجلس الشورى العُماني تغليظ مقاطعة الاحتلال ويدعو لتبنيه

بحر يشيد بقرار مجلس الشورى العُماني تغليظ مقاطعة الاحتلال ويدعو لتبنيه

مركز حقوقي يدين استشهاد شابين بالضفة برصاص قوات الاحتلال

مركز حقوقي يدين استشهاد شابين بالضفة برصاص قوات الاحتلال

عقب محادثة من نتنياهو.. بن غفير يتراجع عن عزمه اقتحام الأقصى

عقب محادثة من نتنياهو.. بن غفير يتراجع عن عزمه اقتحام الأقصى

الرئيس دا سيلفا يؤكد للمالكي أن فلسطين يمكنها الاعتماد على البرازيل

الرئيس دا سيلفا يؤكد للمالكي أن فلسطين يمكنها الاعتماد على البرازيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;فتح&quot; في رومانيا تصدر بياناً في ذكرى الانطلاقة الـ 58

"فتح" في رومانيا تصدر بياناً في ذكرى الانطلاقة الـ 58

الهباش: بن غفير يمثل الوجه العنصري والعدواني الحقيقي لحكومة الاحتلال

الهباش: بن غفير يمثل الوجه العنصري والعدواني الحقيقي لحكومة الاحتلال

فتوح: مخططات بن غفير لتدنيس الأقصى ستشعل للمنطقة

فتوح: مخططات بن غفير لتدنيس الأقصى ستشعل للمنطقة

بحر يشيد بقرار مجلس الشورى العُماني تغليظ مقاطعة الاحتلال ويدعو لتبنيه

بحر يشيد بقرار مجلس الشورى العُماني تغليظ مقاطعة الاحتلال ويدعو لتبنيه

مركز حقوقي يدين استشهاد شابين بالضفة برصاص قوات الاحتلال

مركز حقوقي يدين استشهاد شابين بالضفة برصاص قوات الاحتلال

الرئيس دا سيلفا يؤكد للمالكي أن فلسطين يمكنها الاعتماد على البرازيل

الرئيس دا سيلفا يؤكد للمالكي أن فلسطين يمكنها الاعتماد على البرازيل

&quot;الخارجية&quot;: ازدواجية المعايير الدولية تشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام

"الخارجية": ازدواجية المعايير الدولية تشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام

&quot;الديمقراطية&quot; تنعى شهيدي جنين وتؤكد أن خيار المقاومة هو السبيل لمواجهة الاحتلال

"الديمقراطية" تنعى شهيدي جنين وتؤكد أن خيار المقاومة هو السبيل لمواجهة الاحتلال

منوعات

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين &quot;سوق الكانتو&quot; و&quot;بطن الحوت&quot;

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين "سوق الكانتو" و"بطن الحوت"

إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد رمضان يقدم أغنيته &quot;على وضعنا&quot; حصرياً في معكم منى الشاذلي

محمد رمضان يقدم أغنيته "على وضعنا" حصرياً في معكم منى الشاذلي

حماقي يفاجئ إسعاد يونس ويعزمها على بيتزا من صنع يديه

حماقي يفاجئ إسعاد يونس ويعزمها على بيتزا من صنع يديه

حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب ببيروت

حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب ببيروت

الذكرى التاسعة لرحيل ممدوح الليثي

الذكرى التاسعة لرحيل ممدوح الليثي

عربي

لتخفيف أعباء الأردنيين.. قرار من الملك عبد الله بشأن ضريبة الكيروسين بالشتاء

لتخفيف أعباء الأردنيين.. قرار من الملك عبد الله بشأن ضريبة الكيروسين بالشتاء

تونس: إحباط ست عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين من جنسيات مختلفة

تونس: إحباط ست عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين من جنسيات مختلفة

بعد استهدافه واستشهاد عسكرييْن.. عودة مطار دمشق الدولي للعمل إثر قصف إسرائيلي

بعد استهدافه واستشهاد عسكرييْن.. عودة مطار دمشق الدولي للعمل إثر قصف إسرائيلي

وفاة عائلة كاملة في الجزائر بسبب مدفأة

وفاة عائلة كاملة في الجزائر بسبب مدفأة